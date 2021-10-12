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https://tr.sputniknews.com/20211012/norvecte-solberg-donemi-bu-hafta-sona-eriyor-1049751588.html
Norveç'te Solberg dönemi bu hafta sona eriyor
Norveç'te Solberg dönemi bu hafta sona eriyor
Norveç Başbakanı Solberg bu hafta görevi bırakıyor. Yerine geçen ayki seçimi kazanan İşçi Partisi lideri Stoere oturacak. 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T16:19+0300
2021-10-12T16:19+0300
2021-10-12T16:46+0300
norveç
erna solberg
dünya
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Norveç’te Başbakan Erna Solberg, Kral Harald’a hükümetinin istifasını sundu. Norveç Muhafazakar Partisi lideri Solberg ile hükümetinin istifası, geçen ayki seçimi İşçi Partisi’nin kazanması ardından beklenen bir iç prosedürdü. Solberg’in yerine, geçen ayki seçimde zafer kazanan İşçi Partisi’nin lideri Jonas Gahr Stoere geçecek. Stoere, hükümeti merkez sol ile beraber kurma konusunda anlaştıklarını söylemişti. İktidara gelecek İşçi Partisi, Norveç’in Rusya ile daha yakın ilişkiler kurması gerektiğini savunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20210914/norvecteki-genel-secimleri-sol-blok-kazandi-1048890614.html
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norveç, erna solberg
Norveç'te Solberg dönemi bu hafta sona eriyor 16:19 12.10.2021 (güncellendi: 16:46 12.10.2021)
Norveç Başbakanı Solberg bu hafta görevi bırakıyor. Yerine geçen ayki seçimi kazanan İşçi Partisi lideri Stoere oturacak.
Norveç’te Başbakan Erna Solberg, Kral Harald’a hükümetinin istifasını sundu.
Norveç Muhafazakar Partisi lideri Solberg ile hükümetinin istifası, geçen ayki seçimi İşçi Partisi’nin kazanması ardından
beklenen bir iç prosedürdü.
Solberg’in yerine, geçen ayki seçimde zafer kazanan
İşçi Partisi’nin lideri Jonas Gahr Stoere geçecek. Stoere, hükümeti merkez sol ile beraber kurma konusunda anlaştıklarını söylemişti.
İktidara gelecek İşçi Partisi, Norveç’in
Rusya ile daha yakın ilişkiler kurması gerektiğini savunuyor.