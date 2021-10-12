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https://tr.sputniknews.com/20211012/park-halindeki-otomobili-kundakladi-1049739631.html
Park halindeki otomobili kundakladı
Park halindeki otomobili kundakladı
Çorum’da park halindeki otomobil, maskeli bir şahıs tarafından kundaklandı. Şahsın otomobili benzinle ateşe verme anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T12:10+0300
2021-10-12T12:13+0300
kundaklama
türkiye
çorum
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Çorum’da kimliği belirsiz bir şahıs, park halindeki otomobilin üzerine benzin döküp ateşe verdi. Yanan otomobili gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.Olay yerine intikal eden polis ekipleri, otomobilde çıkan yangını şüpheli bularak inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde, otomobilin maskeli bir şahıs tarafından benzinle ateşe verildiği tespit edildi.Polis ekipleri, otomobili kundaklayan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
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kundaklama, çorum

Park halindeki otomobili kundakladı

12:10 12.10.2021 (güncellendi: 12:13 12.10.2021)
© İHAÇorum'da park halindeki otomobili kundaklayan maskeli kişi
Çorum'da park halindeki otomobili kundaklayan maskeli kişi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© İHA
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Çorum’da park halindeki otomobil, maskeli bir şahıs tarafından kundaklandı. Şahsın otomobili benzinle ateşe verme anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Çorum’da kimliği belirsiz bir şahıs, park halindeki otomobilin üzerine benzin döküp ateşe verdi. Yanan otomobili gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olay yerine intikal eden polis ekipleri, otomobilde çıkan yangını şüpheli bularak inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde, otomobilin maskeli bir şahıs tarafından benzinle ateşe verildiği tespit edildi.
Polis ekipleri, otomobili kundaklayan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
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