https://tr.sputniknews.com/20211012/park-halindeki-otomobili-kundakladi-1049739631.html

Park halindeki otomobili kundakladı

Park halindeki otomobili kundakladı

Çorum’da park halindeki otomobil, maskeli bir şahıs tarafından kundaklandı. Şahsın otomobili benzinle ateşe verme anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

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kundaklama

türkiye

çorum

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Çorum’da kimliği belirsiz bir şahıs, park halindeki otomobilin üzerine benzin döküp ateşe verdi. Yanan otomobili gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.Olay yerine intikal eden polis ekipleri, otomobilde çıkan yangını şüpheli bularak inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde, otomobilin maskeli bir şahıs tarafından benzinle ateşe verildiği tespit edildi.Polis ekipleri, otomobili kundaklayan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

türkiye

çorum

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kundaklama, çorum