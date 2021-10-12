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https://tr.sputniknews.com/20211012/putin-yeni-dumanin-gorevlerini-belirledi-1049758578.html
Putin yeni Duma’nın görevlerini belirledi
Putin yeni Duma’nın görevlerini belirledi
Rusya lideri Vladimir Putin, seçimlerden sonra oluşan yenilenmiş Duma’daki milletvekillerine gelecekteki çalışmaların öncelikli görevleri ile ilgili talimatlar... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T19:30+0300
2021-10-12T19:30+0300
dünya
vladimir putin
duma
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da milletvekillerine seslenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gelecek çalışmalara yönelik öncelikli görevleri belirledi.Rusya’nın karşısında birçok farklı zorluğun olduğuna, fakat asıl düşmanın, ‘demografik gelecek için istikrarlı gelişim için tehdit’ oluşturan Rusların düşük gelirleri olduğuna dikkat çeken Putin, “Elbette ki temel görev, vatandaşların gelirini artırmak, ülkenin her bölgesinde istihdam yaratmak. Ekonominin daha da büyümesini, yapısının değişmesini, yüksek teknoloji alanlarının desteklenmesini sağlamak” diye konuştu.Çocuklu ailelere destek için bir sistem geliştirmenin önemine değinen Putin, bütçede bu hedefleri hayata geçirmek için yeterince kaynak olduğunu vurguladı:“Önümüzdeki yıllarda, anne adayının bebeğin doğmasını beklediği andan başlayarak çocuk okulu bitirinceye kadar çocuklu aileler için entegre bir destek sistemi oluşturmamız gerekiyor.”Devlet Duması’nın onaylaması gerektiği federal bütçe taslağındaki üç ana önceliğe işaret eden Putin, söz konusu önceliklerin sosyal politika, ekonomik kalkınma ve sağlık sistemi olduğunun altını çizdi.Kovid-19 salgını ile ilgili durumu da değerlendiren Putin, aşılama kampanyası ile ilgili halkı aydınlatma çalışmalarının önemine dikkat çekti ve parlamenterlerden, bu çalışmalara aktif katılım sağlamalarını, medyada konuşmalarını, ‘insanlarla ısrar ve sabırla çalışarak tüm avantajları anlatmalarını’ istedi.Rus lider, “Şu anda birçok bölgede vaka sayısında artış var. Tıp uzmanları zor koşullarda çalışıyor. Aşı, insanları hastalanmadan, hastalığın şiddetli seyrinden kurtarabilir. Hepimiz bunu çok iyi biliyoruz. Aşılanma hızını artırmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.
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vladimir putin, duma

Putin yeni Duma’nın görevlerini belirledi

19:30 12.10.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© Sputnik
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Rusya lideri Vladimir Putin, seçimlerden sonra oluşan yenilenmiş Duma’daki milletvekillerine gelecekteki çalışmaların öncelikli görevleri ile ilgili talimatlar verdi.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da milletvekillerine seslenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gelecek çalışmalara yönelik öncelikli görevleri belirledi.
Rusya’nın karşısında birçok farklı zorluğun olduğuna, fakat asıl düşmanın, ‘demografik gelecek için istikrarlı gelişim için tehdit’ oluşturan Rusların düşük gelirleri olduğuna dikkat çeken Putin, “Elbette ki temel görev, vatandaşların gelirini artırmak, ülkenin her bölgesinde istihdam yaratmak. Ekonominin daha da büyümesini, yapısının değişmesini, yüksek teknoloji alanlarının desteklenmesini sağlamak” diye konuştu.
Çocuklu ailelere destek için bir sistem geliştirmenin önemine değinen Putin, bütçede bu hedefleri hayata geçirmek için yeterince kaynak olduğunu vurguladı:
“Önümüzdeki yıllarda, anne adayının bebeğin doğmasını beklediği andan başlayarak çocuk okulu bitirinceye kadar çocuklu aileler için entegre bir destek sistemi oluşturmamız gerekiyor.”
Devlet Duması’nın onaylaması gerektiği federal bütçe taslağındaki üç ana önceliğe işaret eden Putin, söz konusu önceliklerin sosyal politika, ekonomik kalkınma ve sağlık sistemi olduğunun altını çizdi.
Kovid-19 salgını ile ilgili durumu da değerlendiren Putin, aşılama kampanyası ile ilgili halkı aydınlatma çalışmalarının önemine dikkat çekti ve parlamenterlerden, bu çalışmalara aktif katılım sağlamalarını, medyada konuşmalarını, ‘insanlarla ısrar ve sabırla çalışarak tüm avantajları anlatmalarını’ istedi.
Rus lider, “Şu anda birçok bölgede vaka sayısında artış var. Tıp uzmanları zor koşullarda çalışıyor. Aşı, insanları hastalanmadan, hastalığın şiddetli seyrinden kurtarabilir. Hepimiz bunu çok iyi biliyoruz. Aşılanma hızını artırmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.
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