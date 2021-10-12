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Squid Game'in yönetmeni Hwang: Trump dizideki VIP'lere benziyor
10:34 12.10.2021 (güncellendi: 10:38 12.10.2021)
© AFP 2021 / SCOTT OLSONDonald Trump
© AFP 2021 / SCOTT OLSON
İzleyicilerin gerçek hayattan bir parça bulduklarını söyledikleri Squid Game dizisiyle ilgili yorumların ucu ABD'nin eski başkanı Trump'a da uzandı.
Çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix'in, halihazırda Güney Kore dizisi izleyicisi olanlar tarafından abartılı bulunan, bu sektörle yeni tanışanların ise üzerinde tartışmaya devam ettiği yapımı 'Squid Game' ile ilgili yeni bir açıklama var.
Diziyi yazan ve yöneten Hwang Dong-hyuk, aslında 12 yıl önce ortaya çıkardığı senaryonun yeni hayata geçirilmiş olmasında eski ABD Başkanı Donald Trump'ın etkisinin de olduğunu anlattı. Bu kez IndieWire'a konuşan Hwang, senaryonun temellerinin 2008'deki küresel ekonomik krizde atıldığını ama o dönem yapımcılardan pek ilgi görmediğini yönündeki anılarını tekrarladı.
Ardından kripto paraların gündelik hayata girmesi, teknoloji devlerinin yükselişi ve ABD'de Trump devrinin başlamasıyla ise dizi için doğru zamanın geldiğini anlayan Hwang şunları söyledi: "Bana kalırsa Trump, Squid Game'deki VIP'lere benziyor. Ülke değil de yarışma programı yönetiyor, insanları korkutuyor gibiydi. Tüm bunlar olduktan sonra dizinin tüm dünyayla buluşması için doğru zaman olduğunu düşündüm."
"It’s almost like he’s running a game show, not a country," said writer-director Hwang Dong-hyuk of former President Donald Trump. https://t.co/52jeFbFE9j— HuffPost (@HuffPost) October 12, 2021
Squid Game'de 456 oyuncu borçlarını ödeyebilmek için kanlı oyunlar oynuyor. 'VIP' karakterler de paralarını nereye harcayacağını bilemeyen ve bu kişileri kendi zevkleri için yarıştıran zenginler olarak diziye dahil oluyor.
Why the VIP's in Squid Game so cringe? Their dialogue and delivery is SOOO bad. Quite jarring considering how good the Korean dialogue has been throughout the whole show. #SquidGame #squidgamenetflix pic.twitter.com/uAsN3Qxh5w— Jordan (@Jordica90) October 7, 2021