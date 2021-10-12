https://tr.sputniknews.com/20211012/volodin-yeniden-duma-baskani-secildi-1049746169.html

Volodin, yeniden Duma başkanı seçildi

Volodin, yeniden Duma başkanı seçildi

17-19 Eylül'de yapılan seçimler sonucunda oluşan 8. dönem Rusya Devlet Duması'nda başkanlığa mevcut başkan Vyaçeslav Volodin seçildi. 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T14:20+0300

2021-10-12T14:20+0300

2021-10-12T14:20+0300

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vladimir putin

duma

birleşik rusya partisi

seçim

aday

vyaçeslav volodin

başkan

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, geçen ayki seçimler sonucunda oluşan yeni üyeleriyle ilk oturumunu gerçekleştirdi.İlk oturumda yapılan oylama sonucunda iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin adayı Vyaçeslav Volodin, yeniden Duma başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazandı.450 sandalyeli Duma'da oy kullanan 421 vekilden 360'ı Volodin'i desteklerken 61 vekil oyunu Komünist Parti'nin adayı Dmitriy Volodin'den yana kullandı.Volodin, Ekim 2016'dan bu yana Duma Başkanı olarak görev yapıyor. 1999 yılında ilk kez milletvekili olarak Duma'ya giren Volodin, 2007-2010 yıllarında Duma başkan yardımcısı görev yapmıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 25 Eylül'de yeni Duma'ya giren partilerin yöneticileriyle yaptığı toplantıda Volodin'in adaylığını desteklediğini söylemişti.

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rusya, vladimir putin, duma, birleşik rusya partisi, seçim, aday, vyaçeslav volodin, başkan