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Volodin, yeniden Duma başkanı seçildi
© Sputnik / Valeriy Melnikov/
17-19 Eylül'de yapılan seçimler sonucunda oluşan 8. dönem Rusya Devlet Duması'nda başkanlığa mevcut başkan Vyaçeslav Volodin seçildi.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, geçen ayki seçimler sonucunda oluşan yeni üyeleriyle ilk oturumunu gerçekleştirdi.
İlk oturumda yapılan oylama sonucunda iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin adayı Vyaçeslav Volodin, yeniden Duma başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazandı.
450 sandalyeli Duma'da oy kullanan 421 vekilden 360'ı Volodin'i desteklerken 61 vekil oyunu Komünist Parti'nin adayı Dmitriy Volodin'den yana kullandı.
Volodin, Ekim 2016'dan bu yana Duma Başkanı olarak görev yapıyor. 1999 yılında ilk kez milletvekili olarak Duma'ya giren Volodin, 2007-2010 yıllarında Duma başkan yardımcısı görev yapmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 25 Eylül'de yeni Duma'ya giren partilerin yöneticileriyle yaptığı toplantıda Volodin'in adaylığını desteklediğini söylemişti.
İlk oturumda yapılan oylama sonucunda iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin adayı Vyaçeslav Volodin, yeniden Duma başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazandı.
450 sandalyeli Duma'da oy kullanan 421 vekilden 360'ı Volodin'i desteklerken 61 vekil oyunu Komünist Parti'nin adayı Dmitriy Volodin'den yana kullandı.
Volodin, Ekim 2016'dan bu yana Duma Başkanı olarak görev yapıyor. 1999 yılında ilk kez milletvekili olarak Duma'ya giren Volodin, 2007-2010 yıllarında Duma başkan yardımcısı görev yapmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 25 Eylül'de yeni Duma'ya giren partilerin yöneticileriyle yaptığı toplantıda Volodin'in adaylığını desteklediğini söylemişti.