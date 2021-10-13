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https://tr.sputniknews.com/20211013/-amasya-valisi-masatli-bayanlara-bile-is-verebiliriz-1049801232.html
Amasya Valisi Masatlı: 4 bin TL’ye mermerde çalışacak eleman bulunamıyor
Amasya Valisi Masatlı: 4 bin TL’ye mermerde çalışacak eleman bulunamıyor
Amasya Valisi Mustafa Masatlı, ziyaret ettiği fabrikaların çalıştıracak elemana ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Hatta ‘bayanlara bile biz iş verebiliriz... 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T23:40+0300
2021-10-13T23:50+0300
türkiye
amasya
mermer
mustafa masatlı
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Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kentteki organize sanayi bölgelerinde başta mermer olmak üzere çeşitli sektörlerde çalıştırılmak üzere eleman ihtiyacı bulunduğunu açıklayarak, “Mermerde çalışacak eleman bulunmuyor. Yaklaşık 4 bin TL de maaş veriyorlar” dedi.'İş arayan varsa gönderin'Kent merkezindeki köylerin sorunlarının görüşüldüğü muhtarlar toplantısında yaptığı konuşmada ziyaret ettiği fabrikaların çalıştıracak elemana ihtiyaçları olduğuna değinen Masatlı, şöyle konuştu:'Herkes masa başı iş arıyor'Türkiye’nin çok gelişip değiştiğini ve hayat standardının yükseldiğini anlatan Vali Masatlı, “Herkes masa başı iş arıyor. Ama öyle değil ki. Bu memlekette her şeye ihtiyaç var. Toplumda her işin bir karşılığı var. Ona da ihtiyaç var. Ama maalesef herkes aynı şeyleri istiyor. Ama bundan dolayı ciddi derecede bizlerde zorlanıyoruz” şeklinde konuştu.'Merzifon OSB eleman bulamıyor'Kentin en büyük iki OSB’sindeki fabrikaların eleman ihtiyaçları bulunduğunu vurgulayıp muhtarlardan iş arayanların buralara yönlendirmelerini isteyen Masatlı, “Yoksa iş var. Hele hele Amasya’da iş var. İşle ilgili sorun yok. Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) de aynı. Orada da eleman bulamıyorlar. Buradaki organize sana bölgesinde de aynı. İş arayanları hemen yönlendiriyorsunuz. İnsanlar iş beğenmediğinden dolayı işsiz. İş bulamadığından dolayı değil” ifadelerini kullandı.
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amasya, mermer, mustafa masatlı

Amasya Valisi Masatlı: 4 bin TL’ye mermerde çalışacak eleman bulunamıyor

23:40 13.10.2021 (güncellendi: 23:50 13.10.2021)
© İHA / MURAT ÇELİKAmasya Valisi Mustafa Masatlı
Amasya Valisi Mustafa Masatlı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© İHA / MURAT ÇELİK
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Amasya Valisi Mustafa Masatlı, ziyaret ettiği fabrikaların çalıştıracak elemana ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Hatta ‘bayanlara bile biz iş verebiliriz. Küçük ölçekte, ağır olmayan, bayanların yapabileceği işleri verebiliriz’ dediler. Bilginiz olsun" dedi.
Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kentteki organize sanayi bölgelerinde başta mermer olmak üzere çeşitli sektörlerde çalıştırılmak üzere eleman ihtiyacı bulunduğunu açıklayarak, “Mermerde çalışacak eleman bulunmuyor. Yaklaşık 4 bin TL de maaş veriyorlar” dedi.

'İş arayan varsa gönderin'

Kent merkezindeki köylerin sorunlarının görüşüldüğü muhtarlar toplantısında yaptığı konuşmada ziyaret ettiği fabrikaların çalıştıracak elemana ihtiyaçları olduğuna değinen Masatlı, şöyle konuştu:
“Hatta ‘bayanlara bile biz iş verebiliriz. Küçük ölçekte, ağır olmayan, bayanların yapabileceği işleri verebiliriz’ dediler. Bilginiz olsun. İş arayan varsa gönderin. Şu anda mermerle ilgili ciddi derecede açık var. Eleman bulamıyorlar.”

'Herkes masa başı iş arıyor'

Türkiye’nin çok gelişip değiştiğini ve hayat standardının yükseldiğini anlatan Vali Masatlı, “Herkes masa başı iş arıyor. Ama öyle değil ki. Bu memlekette her şeye ihtiyaç var. Toplumda her işin bir karşılığı var. Ona da ihtiyaç var. Ama maalesef herkes aynı şeyleri istiyor. Ama bundan dolayı ciddi derecede bizlerde zorlanıyoruz” şeklinde konuştu.

'Merzifon OSB eleman bulamıyor'

Kentin en büyük iki OSB’sindeki fabrikaların eleman ihtiyaçları bulunduğunu vurgulayıp muhtarlardan iş arayanların buralara yönlendirmelerini isteyen Masatlı, “Yoksa iş var. Hele hele Amasya’da iş var. İşle ilgili sorun yok. Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) de aynı. Orada da eleman bulamıyorlar. Buradaki organize sana bölgesinde de aynı. İş arayanları hemen yönlendiriyorsunuz. İnsanlar iş beğenmediğinden dolayı işsiz. İş bulamadığından dolayı değil” ifadelerini kullandı.
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