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AK Partili Akbaşoğlu: Türkiye istikrarlı şekilde demokratik seçimlerine doğru yol alacaktır
AK Partili Akbaşoğlu: Türkiye istikrarlı şekilde demokratik seçimlerine doğru yol alacaktır
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu, belirli bir süredir bir infial ve gerginlik stratejisi içinde kaotik ortam oluşturma... 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T17:36+0300
2021-10-13T17:38+0300
politika
ak parti
muhammet emin akbaşoğlu
kemal kılıçdaroğlu
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Akbaşoğlu, Meclis'te yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayetler işlenebileceği" yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu, belirli bir süredir bir infial ve gerginlik stratejisi içinde kaotik ortam oluşturma peşinde koşuyor. 'Siyasi cinayetler işlenebileceği' sözü de bu bağlamda değerlendirilmelidir." diye konuştu.Kılıçdaroğlu'nun, 15 Temmuz'dan önce de "siyasi cinayetlerden" bahsettiğini belirten Akbaşoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun, şu anki söylemiyle de hangi uluslararası istihbarat ve terör örgütlerine zemin hazırlamaya çalıştığı ortadadır. Milletimiz asla ve kata bu yaklaşımlara prim vermeyecektir. Türkiye istikrarlı ve güvenli şekilde demokratik seçimlerine doğru yol alacaktır. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Haziran 2023'te yapılacak seçimlerde de herkes milletin huzurunda boyunun ölçüsünü alacaktır." ifadesini kullandı.
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ak parti, muhammet emin akbaşoğlu, kemal kılıçdaroğlu

AK Partili Akbaşoğlu: Türkiye istikrarlı şekilde demokratik seçimlerine doğru yol alacaktır

17:36 13.10.2021 (güncellendi: 17:38 13.10.2021)
© AAAK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© AA
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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu, belirli bir süredir bir infial ve gerginlik stratejisi içinde kaotik ortam oluşturma peşinde koşuyor. 'Siyasi cinayetler işlenebileceği' sözü de bu bağlamda değerlendirilmeli." dedi.
Akbaşoğlu, Meclis'te yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayetler işlenebileceği" yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu, belirli bir süredir bir infial ve gerginlik stratejisi içinde kaotik ortam oluşturma peşinde koşuyor. 'Siyasi cinayetler işlenebileceği' sözü de bu bağlamda değerlendirilmelidir." diye konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun, 15 Temmuz'dan önce de "siyasi cinayetlerden" bahsettiğini belirten Akbaşoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun, şu anki söylemiyle de hangi uluslararası istihbarat ve terör örgütlerine zemin hazırlamaya çalıştığı ortadadır. Milletimiz asla ve kata bu yaklaşımlara prim vermeyecektir. Türkiye istikrarlı ve güvenli şekilde demokratik seçimlerine doğru yol alacaktır. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Haziran 2023'te yapılacak seçimlerde de herkes milletin huzurunda boyunun ölçüsünü alacaktır." ifadesini kullandı.
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