https://tr.sputniknews.com/20211013/ak-partili-akbasoglu-turkiye-istikrarli-sekilde-demokratik-secimlerine-dogru-yol-alacaktir-1049791402.html

AK Partili Akbaşoğlu: Türkiye istikrarlı şekilde demokratik seçimlerine doğru yol alacaktır

AK Partili Akbaşoğlu: Türkiye istikrarlı şekilde demokratik seçimlerine doğru yol alacaktır

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu, belirli bir süredir bir infial ve gerginlik stratejisi içinde kaotik ortam oluşturma... 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T17:36+0300

2021-10-13T17:36+0300

2021-10-13T17:38+0300

politika

ak parti

muhammet emin akbaşoğlu

kemal kılıçdaroğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/17/1049188117_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_fd6e90f6a6ec2c2bbeb9a76ab063bd72.jpg

Akbaşoğlu, Meclis'te yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayetler işlenebileceği" yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu, belirli bir süredir bir infial ve gerginlik stratejisi içinde kaotik ortam oluşturma peşinde koşuyor. 'Siyasi cinayetler işlenebileceği' sözü de bu bağlamda değerlendirilmelidir." diye konuştu.Kılıçdaroğlu'nun, 15 Temmuz'dan önce de "siyasi cinayetlerden" bahsettiğini belirten Akbaşoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun, şu anki söylemiyle de hangi uluslararası istihbarat ve terör örgütlerine zemin hazırlamaya çalıştığı ortadadır. Milletimiz asla ve kata bu yaklaşımlara prim vermeyecektir. Türkiye istikrarlı ve güvenli şekilde demokratik seçimlerine doğru yol alacaktır. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Haziran 2023'te yapılacak seçimlerde de herkes milletin huzurunda boyunun ölçüsünü alacaktır." ifadesini kullandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ak parti, muhammet emin akbaşoğlu, kemal kılıçdaroğlu