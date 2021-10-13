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https://tr.sputniknews.com/20211013/ali-topuz-ve-cansu-camlibel-gazete-duvardan-ayrildi-bir-kisiye-hakkim-helal-degil-1049799410.html
Ali Topuz ve Cansu Çamlıbel Gazete Duvar’dan ayrıldı: 'Bir kişiye hakkım helal değil'
Ali Topuz ve Cansu Çamlıbel Gazete Duvar’dan ayrıldı: 'Bir kişiye hakkım helal değil'
Gazeteci Ali Duran Topuz, Gazete Duvar'ın Genel Yayın Yönetmenliği'nden ayrıldığını duyurdu. Topuz, paylaştığı ayrılık mesajında, "Mesai arkadaşlarıma... 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T22:33+0300
2021-10-13T22:34+0300
türkiye
gazete duvar
ali topuz
cansu çamlıbel
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Twitter hesabından paylaştığı mesajında Gazete Duvar ile bir bağı kalmadığını açıklayan Topuz, şu ifadeleri kullandı:Cansu Çamlıbel de ayrıldıDuvar English Genel Yayın Yönetmeni Cansu Çamlıbel de ayrılık kararını duyururken, mesajında şu ifadeleri paylaştı:"Ali'nin davetiyle katıldığım GazeteDuvar ailesinde o olmadığı takdirde benim de olmam söz konusu olamaz. İyi gazeteciliğe inanan ve destek veren herkesle nasılsa yine yeniden buluşuruz. Bu kadar kıymetli bir çabaya bu şekilde veda ediyor olmak kalbimizi kırdı elbet."Gazete Duvar, Topuz’un genel yayın yönetmenliğinde Ağustos 2016’da yayın hayatına başlamıştı.
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gazete duvar, ali topuz, cansu çamlıbel

Ali Topuz ve Cansu Çamlıbel Gazete Duvar’dan ayrıldı: 'Bir kişiye hakkım helal değil'

22:33 13.10.2021 (güncellendi: 22:34 13.10.2021)
© FotoğrafAli Duran Topuz
Ali Duran Topuz - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© Fotoğraf
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Gazeteci Ali Duran Topuz, Gazete Duvar'ın Genel Yayın Yönetmenliği'nden ayrıldığını duyurdu. Topuz, paylaştığı ayrılık mesajında, "Mesai arkadaşlarıma, yazarlara, okurlara binlerce teşekkürler. Eleştiren, kızan, öven herkese de şükran. Hakkınızı helal edin. Bir kişiye hakkım helal değil. O kendisini gösterecek zaten" dedi.
Twitter hesabından paylaştığı mesajında Gazete Duvar ile bir bağı kalmadığını açıklayan Topuz, şu ifadeleri kullandı:
"Her şeyin bir başı vardır bir de sonu. GazeteDuvar ile bir bağım kalmamıştır. Mesai arkadaşlarıma, yazarlara, okurlara binlerce teşekkürler. Eleştiren, kızan, öven herkese de şükran. Hakkınızı helal edin. Bir kişiye hakkım helal değil. O kendisini gösterecek zaten."

Cansu Çamlıbel de ayrıldı

Duvar English Genel Yayın Yönetmeni Cansu Çamlıbel de ayrılık kararını duyururken, mesajında şu ifadeleri paylaştı:
"Ali'nin davetiyle katıldığım GazeteDuvar ailesinde o olmadığı takdirde benim de olmam söz konusu olamaz. İyi gazeteciliğe inanan ve destek veren herkesle nasılsa yine yeniden buluşuruz. Bu kadar kıymetli bir çabaya bu şekilde veda ediyor olmak kalbimizi kırdı elbet."
Gazete Duvar, Topuz’un genel yayın yönetmenliğinde Ağustos 2016’da yayın hayatına başlamıştı.
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