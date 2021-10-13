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https://tr.sputniknews.com/20211013/aras-bulut-iynemli-ataturku-canlandiracak-1049793889.html
Aras Bulut İynemli, Atatürk'ü canlandıracak
Aras Bulut İynemli, Atatürk'ü canlandıracak
Gazeteci Ayşe Erman, Cumhuriyet'in 100. yılında yayınlanması planlanan 'Mustafa Kemal Atatürk' projesinde Atatürk'ü, oyuncu Aras Bulut İynemli'nin... 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T18:38+0300
2021-10-13T19:04+0300
yaşam
mustafa kemal atatürk
proje
aras bulut iynemli
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Arman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğindeki projede, başrolde Aras Bulut İynemli'nin olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracağını belirtti."Duyduk duymadık demeyin. İki yıl sonranın bomba haberini şimdiden sizinle paylaşıyorum. Çünkü çok heyecan duydum, iki sene ölsem içimde tutamam" diyen Arman, "2 yıldır senaryo çalışması gizlilik içinde süren harbi büyük bi projeden söz ediyorum. Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin var. Projeyi Lanistar Medya yapıyor. Peki başrolü, yani Atamızı kim canlandıracak? Cevap veriyorum. @iynemliarasbulut" ifadesini kullandı.
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mustafa kemal atatürk, proje, aras bulut iynemli

Aras Bulut İynemli, Atatürk'ü canlandıracak

18:38 13.10.2021 (güncellendi: 19:04 13.10.2021)
© Fotoğraf : YouTubeAras Bulut İynemli
Aras Bulut İynemli - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Gazeteci Ayşe Erman, Cumhuriyet'in 100. yılında yayınlanması planlanan 'Mustafa Kemal Atatürk' projesinde Atatürk'ü, oyuncu Aras Bulut İynemli'nin canlandıracağını söyledi.
Arman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğindeki projede, başrolde Aras Bulut İynemli'nin olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracağını belirtti.
"Duyduk duymadık demeyin. İki yıl sonranın bomba haberini şimdiden sizinle paylaşıyorum. Çünkü çok heyecan duydum, iki sene ölsem içimde tutamam" diyen Arman, "2 yıldır senaryo çalışması gizlilik içinde süren harbi büyük bi projeden söz ediyorum. Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin var. Projeyi Lanistar Medya yapıyor. Peki başrolü, yani Atamızı kim canlandıracak? Cevap veriyorum. @iynemliarasbulut" ifadesini kullandı.
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