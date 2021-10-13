https://tr.sputniknews.com/20211013/aras-bulut-iynemli-ataturku-canlandiracak-1049793889.html

Aras Bulut İynemli, Atatürk'ü canlandıracak

Aras Bulut İynemli, Atatürk'ü canlandıracak

Gazeteci Ayşe Erman, Cumhuriyet'in 100. yılında yayınlanması planlanan 'Mustafa Kemal Atatürk' projesinde Atatürk'ü, oyuncu Aras Bulut İynemli'nin... 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T18:38+0300

2021-10-13T18:38+0300

2021-10-13T19:04+0300

yaşam

mustafa kemal atatürk

proje

aras bulut iynemli

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Arman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğindeki projede, başrolde Aras Bulut İynemli'nin olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracağını belirtti."Duyduk duymadık demeyin. İki yıl sonranın bomba haberini şimdiden sizinle paylaşıyorum. Çünkü çok heyecan duydum, iki sene ölsem içimde tutamam" diyen Arman, "2 yıldır senaryo çalışması gizlilik içinde süren harbi büyük bi projeden söz ediyorum. Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin var. Projeyi Lanistar Medya yapıyor. Peki başrolü, yani Atamızı kim canlandıracak? Cevap veriyorum. @iynemliarasbulut" ifadesini kullandı.

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mustafa kemal atatürk, proje, aras bulut iynemli