Aras Bulut İynemli, Atatürk'ü canlandıracak

Arman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğindeki projede, başrolde Aras Bulut İynemli'nin olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracağını belirtti."Duyduk duymadık demeyin. İki yıl sonranın bomba haberini şimdiden sizinle paylaşıyorum. Çünkü çok heyecan duydum, iki sene ölsem içimde tutamam" diyen Arman, "2 yıldır senaryo çalışması gizlilik içinde süren harbi büyük bi projeden söz ediyorum. Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin var. Projeyi Lanistar Medya yapıyor. Peki başrolü, yani Atamızı kim canlandıracak? Cevap veriyorum. @iynemliarasbulut" ifadesini kullandı.
Gazeteci Ayşe Erman, Cumhuriyet'in 100. yılında yayınlanması planlanan 'Mustafa Kemal Atatürk' projesinde Atatürk'ü, oyuncu Aras Bulut İynemli'nin canlandıracağını söyledi.
Arman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğindeki projede, başrolde Aras Bulut İynemli'nin olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracağını belirtti.
"Duyduk duymadık demeyin. İki yıl sonranın bomba haberini şimdiden sizinle paylaşıyorum. Çünkü çok heyecan duydum, iki sene ölsem içimde tutamam" diyen Arman, "2 yıldır senaryo çalışması gizlilik içinde süren harbi büyük bi projeden söz ediyorum. Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin var. Projeyi Lanistar Medya yapıyor. Peki başrolü, yani Atamızı kim canlandıracak? Cevap veriyorum. @iynemliarasbulut" ifadesini kullandı.