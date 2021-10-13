https://tr.sputniknews.com/20211013/bakan-kocadan-turkovac-icin-3-bin-gonullu-cagrisi-1049781046.html

Bakan Koca'dan Turkovac için '3 bin gönüllü' çağrısı

Bakan Koca'dan Turkovac için '3 bin gönüllü' çağrısı

Yerli Kovid-19 aşısı Turkovac'ın hatırlatma dozu olarak kullanılması kapsamında, 41 merkezde klinik çalışma başlatıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çalışmaya... 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T13:50+0300

2021-10-13T13:50+0300

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koronavirüs

aşı

fahrettin koca

yerli

kovid-19

turkovac

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Faz-3 çalışmaları son aşamaya gelen Turkovac'ın koronavirüs ile mücadelede hatırlatma dozu olarak kullanılması kapsamında, 41 merkezde klinik çalışma başlatıldı. Çalışmaya 3 bin gönüllünün katılması gerektiği belirtildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, gönüllü çağrısında bulundu. Bakan Koca, "Turkovac'ı Türkiye'nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Daha önce 2 doz aşı yaptırmış, Kovid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir. 3'üncü doz aşı tercihi serbest. Ama madem gönüller yerli aşı Turkovac'ta, en az 3 binimiz Turkovac'ı tercih etmeli" dedi.Bakan Koca'nın paylaştığı Türk bayraklı görselde ise '3'üncü dozu tercih ettiğiniz aşıyla olun, Turkovac seri üretime geçsin' notu yer aldı.

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aşı, fahrettin koca, yerli, kovid-19, turkovac