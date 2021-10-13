https://tr.sputniknews.com/20211013/doviz-alim-satimlarinda-kimlik-tespiti-zorunlu-hale-getirildi-1049771095.html

Döviz alım satımlarında kimlik tespiti zorunlu hale getirildi

Döviz alım satımlarında kimlik tespiti zorunlu hale getirildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kararına göre, döviz alım satım işlemlerinde müşterinin kimlik numarası, işlem tarihi ve miktarı kayıt altına alınacak. 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T08:36+0300

2021-10-13T08:36+0300

2021-10-13T08:35+0300

türkiye

kimlik

resmi gazete

döviz

döviz bürosu

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarının kuruluş, şube açma, faaliyette bulunma ve denetim esaslarını değiştirdi. Düzenlemeyle döviz alım satımlarında kimlik tespiti de zorunlu hale getirildi.Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Tebliğ’de değişiklikler yaptı.Resmi Gazete'de yayınlanan yeni düzenlemeyle döviz bürolarından başvuru sırasında alınacak ücretler, döviz bürolarının asgari ödenmiş sermaye şartları güncellendi.Döviz büroları, döviz alım satımında müşterinin kimlik, pasaport veya vergi kimlik numarasını, işlem tarihini, saatini ve miktarını gösterecek şekilde her bir işlemi kayıt etmek zorunda olacak.Düzenlemeyle döviz büroları için faaliyet bölgesine göre 2 ile 6 milyon Lira arasında ücret belirlendi. Mevcut döviz büroları, bu şartlara 2022 yılı sonuna kadar uyum sağlayacak.

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kimlik, resmi gazete, döviz, döviz bürosu