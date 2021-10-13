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https://tr.sputniknews.com/20211013/doviz-alim-satimlarinda-kimlik-tespiti-zorunlu-hale-getirildi-1049771095.html
Döviz alım satımlarında kimlik tespiti zorunlu hale getirildi
Döviz alım satımlarında kimlik tespiti zorunlu hale getirildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kararına göre, döviz alım satım işlemlerinde müşterinin kimlik numarası, işlem tarihi ve miktarı kayıt altına alınacak. 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T08:36+0300
2021-10-13T08:36+0300
2021-10-13T08:35+0300
türkiye
kimlik
resmi gazete
döviz
döviz bürosu
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarının kuruluş, şube açma, faaliyette bulunma ve denetim esaslarını değiştirdi. Düzenlemeyle döviz alım satımlarında kimlik tespiti de zorunlu hale getirildi.Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Tebliğ’de değişiklikler yaptı.Resmi Gazete'de yayınlanan yeni düzenlemeyle döviz bürolarından başvuru sırasında alınacak ücretler, döviz bürolarının asgari ödenmiş sermaye şartları güncellendi.Döviz büroları, döviz alım satımında müşterinin kimlik, pasaport veya vergi kimlik numarasını, işlem tarihini, saatini ve miktarını gösterecek şekilde her bir işlemi kayıt etmek zorunda olacak.Düzenlemeyle döviz büroları için faaliyet bölgesine göre 2 ile 6 milyon Lira arasında ücret belirlendi. Mevcut döviz büroları, bu şartlara 2022 yılı sonuna kadar uyum sağlayacak.
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kimlik, resmi gazete, döviz, döviz bürosu
Döviz alım satımlarında kimlik tespiti zorunlu hale getirildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kararına göre, döviz alım satım işlemlerinde müşterinin kimlik numarası, işlem tarihi ve miktarı kayıt altına alınacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarının kuruluş, şube açma, faaliyette bulunma ve denetim esaslarını değiştirdi. Düzenlemeyle döviz alım satımlarında kimlik tespiti de zorunlu hale getirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Tebliğ’de değişiklikler yaptı.
Resmi Gazete'de yayınlanan yeni düzenlemeyle döviz bürolarından başvuru sırasında alınacak ücretler, döviz bürolarının asgari ödenmiş sermaye şartları güncellendi.
Döviz büroları,
döviz alım satımında müşterinin kimlik, pasaport veya vergi kimlik numarasını, işlem tarihini, saatini ve miktarını gösterecek şekilde her bir işlemi kayıt etmek zorunda olacak.
Düzenlemeyle
döviz büroları için faaliyet bölgesine göre 2 ile 6 milyon Lira arasında ücret belirlendi. Mevcut döviz büroları, bu şartlara 2022 yılı sonuna kadar uyum sağlayacak.