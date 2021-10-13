https://tr.sputniknews.com/20211013/gamaleya-merkezi-sputnik-light-delta-varyantina-karsi-asilamadan-sonraki-ilk-uc-ay-yuzde-70-etkili-1049785042.html

Gamaleya Merkezi: Sputnik Light, Delta varyantına karşı aşılamadan sonraki ilk üç ay yüzde 70 etkili

Gamaleya Merkezi: Sputnik Light, Delta varyantına karşı aşılamadan sonraki ilk üç ay yüzde 70 etkili

Gamaleya Merkezi’nin incelemelerine göre Sputnik V aşısının ilk bileşeni olan tek dozluk Sputnik Light aşısı koronavirüsün Delta varyantına karşı aşılamadan... 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T15:21+0300

2021-10-13T15:21+0300

2021-10-13T15:31+0300

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koronavirüs aşısı

sputnik light

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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi bugün tek dozluk Sputnik Light aşısının koronavirüsün Delta varyantına karşı etkinliğine ilişkin yapılan araştırmanın sonuçlarını açıkladı.Gamaleya Merkezi Sputnik Light aşısının Delta varyantına karşı etkinlinin incelendiği makaleyi de bu hafta yayınlanması için sağlık bilimleri ile ilgili basımı yapılmamış yazıların yer aldığı bir site olan medRxiv’e sundu.Sputnik Light aşısının tek başına gösterdiği etkinlikMakalede Sputnik Light aşısının tek başına uygulandığında, ilk üç ay Delta varyantına karşı yüzde 70 düzeyinde etkinlik gösterdiği belirtiliyor. Aşı 60 yaş altı kişilerde de yüzde 75 etkili. Sputnik Light ayrıca, aşılamadan beş ay sonra Delta varyantına karşı etkisi yüzde 50’nin altına düşen iki dozluk bazı aşılardan daha fazla etkili oldu.Sputnik Light aşısı tek başına kullanıldığında hastalığın ağır geçirilmesi ve hastaneye yatma durumlarına karşı da çok daha yüksek düzeyde etkinlik gösterdi.İnceleme, tek doz Sputnik Light uygulanan 28 bin katılımcının verileriyle aşılanmamış olan 5.6 milyon kişilik kontrol grubunun verileri karşılaştırılarak gerçekleştirildi. Araştırmada kullanılan veriler Temmuz 2021’de Moskova’da toplandı.Sputnik Light aşısının güçlendirici olarak kullanıldığında gösterdiği etkinlikSputnik Light aşısının tek doz olarak kullanılabilmesi bir dizi önemli avantajı beraberinde getiriyor. Uygulama ve gözlemi kolaylaştırması, güçlendirici olarak kullanıldığında yeniden aşılama sürecinde daha fazla esneklik sağlaması aşının bu özelliğinin sağladığı avantajlardan bazıları.Güçlendirici olarak kullanıldığında tek dozluk Sputnik Light aşısının Delta varyantına karşı etkinlik düzeyi Sputnik V aşısınkine yakın: Aşı, virüsün bulaşmasını önlemek konusunda yüzde 83’ün, hastaneye yatma durumlarına karşı yüzde 94’ün üzerinde etkinlik sağlıyor.Sputnik Light aşısıyla ilgili gerçek hayatta ve diğer aşılarla birlikte kullanımına yönelik araştırmalarda elde edilen verilerSputnik Light aşısı Tip 26 insan adenovirüsü temelli bir aşı ve dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’nin ilk bileşeni. Dünyada 15’ten fazla ülkede onaylandı ve 30 ülkede de tescil süreci devam ediyor. Sputnik Light RDIF’in 10’u aşkın ülkedeki (Hindistan, Çin, Güney Kore, Vietnam, Meksika, Arjantin, Sırbistan, Türkiye…) uluslararası partnerleri tarafından üretilecek. Partnerler arasında dünyanın en büyük aşı üreticisi olan Hindistan Serum Enstitüsü de yer alıyor.Sputnik Light’ın güvenli ve etkinlik düzeyi yüksek bir aşı olduğu birçok ülkede elde edilen gerçek aşılama verileriyle de kanıtlandı. Özellikle de Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te Sağlık Bakanlığı tarafından doğrulanan verilere göre, yaşlılar arasında yüzde 78.6-83.7 düzeyinde etkinlik gösterdi.Paraguay Sağlık Bakanlığı da Sputnik Light aşısının ülkede devam eden aşılama kampanyasında yüzde 93.5 etkinlik gösterdiğini tespit etti.Güvenli ve etkili olması sayesinde Sputnik Light aşısı şimdi hem tek başına kullanılıyor hem de bu aşının birçok ülkede diğer üreticilerin aşılarıyla birlikte kullanımına yönelik araştırmalar gerçekleştiriliyor.Sputnik V aşısında heterojen güçlendirme olarak anılan, insan adenovirüsü Tip 26’nın birinci, Tip 5’inse ikinci bileşen olarak kullanıldığı ‘aşı kokteyli’ yaklaşımı esas alınıyor. Bu yaklaşımın koronavirüse karşı daha uzun ve daha güçlü bağışıklık oluşturmak konusunda başarılı olduğu kanıtlandı. RDIF diğer üreticilerle Sputnik V aşısının ilk bileşeninin başka aşılarla birleştirilmesi yönünde araştırmalar gerçekleştirilmesi için işbirlikleri başlattı.Şimdilerde Rusya, Arjantin, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin aralarında bulunduğu ülkelerde bu yönde araştırmalar gerçekleştiriliyor.Özellikle de RDIF, Arjantin Sağlık Bakanlığı, Arjantin Bilim Bakanlığı ve CONICET; Buenos Aires kenti ve eyaletinin yanı sıra, San Luis, Cordoba ve La Rioja eyaletlerinde AstraZeneca, Sinopharm ve Moderna tarafından üretilen aşılarla Sputnik Light aşısının heterojen kombinasyonlarının bağışıklık üzerinde yarattığı etki ve güvenlik düzeyini araştırıyor. Araştırmada elde edilen ilk bulgulara göre, kombine aşılar yüksek düzeyde güvenli ve aşılama kaynaklı ciddi bir yan etkiye rastlanmadı.Sputnik Light aşısı ve AstraZeneca aşısının birlikte kullanılmasıyla ilgili Azerbaycan’da gerçekleştirilen klinik testlerin ön sonuçlarına göre, gönüllülerin tamamında SARS-CoV-2 virüsünün spike proteinine (S proteini) karşı antikor gelişti. Aşıların birlikte kullanımının ayrıca yüksek düzeyde güvenli olduğu gözlendi, aşılama sonrasında hiçbir ciddi yan etki veya koronavirüse yakalanma durumuna rastlanmadı.Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkan Yardımcısı Denis Logunov, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:“Delta, koronavirüsün en yayın ve en tehlikeli varyantlarından biri. Gamaleya Merkezi’nin makalesinde sunduğu araştırma verileri, Sputnik Light aşısının uygulandıktan aylar sonra hala yüksek düzeyde etkili olduğunu gösteriyor. Araştırma sırasında elde edilen sonuçlar, bilimsel yayınlarda başka aşılarla ilgili daha önce aktarılan sonuçlardan önemli ölçüde iyi.Tek doz olarak kullanılabilmesi Sputnik Light’ı aşılama oranının düşük olduğu ülkelerde sağlam bir çözüm haline getiriyor. Bu aşı aynı zamanda güçlendirici olarak, mevcut sürü bağışıklığının devam ettirilmesinde de başarıyla kullanılabilir.”RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, Sputnik Light aşısıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:“Tek dozluk Sputnik Light aşısının Delta varyantına karşı etkinlik düzeyi, iki dozluk birçok aşının gösterdiğinden önemli ölçüde fazla. Gamaleya Merkezi’nin elde ettiği verilerin Sputnik Light’ın koronavirüse karşı en iyi aşılar arasında olduğunu doğrulaması hayati önem taşıyor. Bu, bir dizi başka araştırma ile de doğrulandı.Sputnik Light hem tek başına hem de başka aşılarla kullanıldığında güvenli ve yüksek düzeyde etkili bir aşı. Bu aşı, başta başka aşıları yaptıran kişilerin birincil bağışıklık yanıtının oluşturulması ve etkili biçimde yeniden aşılanmasına katkıda bulunarak, halkın bağışıklığının sağlanması bakımından esneklik sağlıyor. Bu derece yüksek güvenlik ve etki sağladığı hesaba katılırsa, Sputnik Light dünya çapında en iyi, evrensel güçlendirici aşı haline gelebilir."RDIF, Sputnik Light’ın başka aşılarla birleştirilmesine yönelik araştırmaları aktif şekilde destekliyor, aynı zamanda uluslararası bağımsız araştırmacı ve bilimsel kuruluşları koronavirüs aşılarının güvenlik ve etkinlik düzeyine yönelik gerçek hayattaki verilere dayalı araştırmalar gerçekleştirmek için işbirliğine davet etti.

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