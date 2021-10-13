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https://tr.sputniknews.com/20211013/jigolo-olmak-isteyen-68-kisi-dolandirildi-1049784129.html
Jigolo olmak isteyen 68 kişi dolandırıldı
Jigolo olmak isteyen 68 kişi dolandırıldı
Kurdukları internet siteleri aracılığıyla kısa sürede zengin olma hayali kuranları tuzaklarına çeken bir çete daha çökertildi. Sanal jigolo sitesi aracılığıyla... 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T15:12+0300
2021-10-13T15:12+0300
türkiye
polis
hayal
dolandırıcılık
jigolo
internet
sahte
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Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal jigolo sitesi aracılığıyla dolandırılan 68 kişinin şikayeti üzerine çalışma başlattı.Ekipler, siteyle bağlantısını belirledikleri şüphelileri 4 ay boyuna hem teknik hem de fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler, başta Mersin olmak üzere Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Van, Yalova ve Zonguldak'ta 68 kişiyi dolandıran 8 şahsı yakalamak için çalışma yaptı.Mersin merkezli İstanbul, Tekirdağ ve Sivas’ta gerçekleştirilen operasyonlarda, 8 kişi gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 4 adet hard disk, 4 adet laptop bilgisayar, 8 adet cep telefonu ve çok sayıda sim kart ele geçirildi.1 milyon 100 bin lira topladılarEkipler, müştekilerin internette gezindikleri sırada, ‘jigolo olma ve haftalık yüksek kazanç elde etme’ vaadinde bulunan bir site ile iletişime geçtikleri ve kolay yoldan para kazanma fırsatı bulduğunu düşünen müştekilerden, vip ve gold üyelik gibi isimlerle para talebinde bulunduklarını tespit etti.Şüpheliler, müştekilerin yolladığı bilgi ve görüntülerle, bu konuyu aile ve sosyal çevresine duyurarak kendilerini ifşa edecekleri yönünde tehdit ve şantaj yaparak kazanç sağladıkları ortaya çıktı.Çetenin bu şekilde 42 ilde toplam 182 kişiyi dolandırdığı ancak sadece 68 kişinin şikayette bulunduğu tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin bu yolla dolandırdıkları 1 milyon 100 bin lirayla lüks bir hayat sürdürdükleri belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.
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polis, hayal, dolandırıcılık, jigolo, internet, sahte

Jigolo olmak isteyen 68 kişi dolandırıldı

15:12 13.10.2021
© İHAJigolo olmak isteyen 68 kişi dolandırıldı
Jigolo olmak isteyen 68 kişi dolandırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© İHA
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Kurdukları internet siteleri aracılığıyla kısa sürede zengin olma hayali kuranları tuzaklarına çeken bir çete daha çökertildi. Sanal jigolo sitesi aracılığıyla 68 kişiyi dolandırdıkları belirlenen 8 kişi, gözaltına alındı. Mersin merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin 1 milyon 100 bin lira dolandırdıkları tespit edildi.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal jigolo sitesi aracılığıyla dolandırılan 68 kişinin şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, siteyle bağlantısını belirledikleri şüphelileri 4 ay boyuna hem teknik hem de fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler, başta Mersin olmak üzere Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Van, Yalova ve Zonguldak'ta 68 kişiyi dolandıran 8 şahsı yakalamak için çalışma yaptı.
Mersin merkezli İstanbul, Tekirdağ ve Sivas’ta gerçekleştirilen operasyonlarda, 8 kişi gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 4 adet hard disk, 4 adet laptop bilgisayar, 8 adet cep telefonu ve çok sayıda sim kart ele geçirildi.

1 milyon 100 bin lira topladılar

Ekipler, müştekilerin internette gezindikleri sırada, ‘jigolo olma ve haftalık yüksek kazanç elde etme’ vaadinde bulunan bir site ile iletişime geçtikleri ve kolay yoldan para kazanma fırsatı bulduğunu düşünen müştekilerden, vip ve gold üyelik gibi isimlerle para talebinde bulunduklarını tespit etti.
Şüpheliler, müştekilerin yolladığı bilgi ve görüntülerle, bu konuyu aile ve sosyal çevresine duyurarak kendilerini ifşa edecekleri yönünde tehdit ve şantaj yaparak kazanç sağladıkları ortaya çıktı.
Çetenin bu şekilde 42 ilde toplam 182 kişiyi dolandırdığı ancak sadece 68 kişinin şikayette bulunduğu tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin bu yolla dolandırdıkları 1 milyon 100 bin lirayla lüks bir hayat sürdürdükleri belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.
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