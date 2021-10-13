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https://tr.sputniknews.com/20211013/kadikoyde-sokak-ortasinda-cinayet-20-yillik-iddia-nedeniyle-oldurdu-1049800418.html
Kadıköy'de sokak ortasında cinayet: '20 yıllık iddia' nedeniyle öldürdü
Kadıköy'de sokak ortasında cinayet: '20 yıllık iddia' nedeniyle öldürdü
Şırnak'ta yaşayan Murat T, 20 yıl önceki bir iddia nedeniyle Irak'tan İstanbul'a gelmesini sağladığı kişiyi Kadıköy'de cadde ortasında bıçaklayarak öldürdü. 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T23:11+0300
2021-10-13T23:11+0300
yaşam
kadıköy
cinayet
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İstanbul Kadıköy'de 21 yaşındaki Murat T, Irak'tan kente gelen Kamuran Tün'ü cadde ortasında bıçaklayarak öldürdü.DHA'nın aktardığı haberde, anne ve babası ayrı olan ve Şırnak'ta dedesiyle birlikte yaşayan Murat T., bu yıl dedesinin vefatının ardından babası Hacı T'den, annesiyle yaşadıkları ayrılığın nedenini öğrendi. Murat T'ye '20 yıl önce babası askerdeyken, annesinin Kamuran Tün ile birliktelik yaşadığı' ve annesinin daha sonra farklı biriyle evlendiği söylendi. Ölüm planını babası ve amcasıyla birlikte yaptıDaha sonra baba Hacı T. ve amca Salih T. ise Murat T'ye, Kamuran Tün'ü öldürmesi gerektiğini söyledi. Murat T, 20 yıl önce Irak'a kaçtığı öne sürülen Kamuran Tün'ü öldürmek için babası ve amcasıyla birlikte plan yaptı.Murat T, Irak'ta kuaförlük yapan Kamuran Tün ile iletişime geçmek için Tekirdağ'da oturan Duygu H'den yardım istedi. Duygu H'ye, kendisinin Kamuran Tün'den 150 bin lira alacağı olduğunu söyledi. Duygu H. sosyal medya üzerinden Kamuran Tün ile mesajlaşmaya başladı. Duygu H. iş yapmak istediğini söyleyerek Kamuran Tün'ü İstanbul'a çağırdı. Kadıköy'de bir restoranda buluşan ikili yemeğin ardından ayrıldı. Murat T. ise restorandan ayrılan Kamuran Tün'ü takip etmeye başladı. Bir süre sonra Murat T, yolda yürüyen Kamuran Tün'ü defalarca bıçakladı. Özel ekip kurulduAğır yaralanan Tün, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamit Han Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Tün, kurtarılamadı. Olayın ardından yaya olarak kaçan Murat T. polis tarafından yakalandı.Kadıköy Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen Murat T, cinayeti kendisinin planladığını ve işlediğini söyledi. Polis ekiplerince yaklaşık 4 saat sorgulanan Murat T, tüm olanları itiraf etti. Bunun üzerine olayla ilgili kurulan özel ekip, Tekirdağ, Tuzla ve Maltepe'de operasyonlar düzenledi. Duygu H. Tekirdağ'da, Hacı T. Tuzla'da ve Salih T. ise Maltepe'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyette yapılan sorgulamalarının ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi.
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kadıköy, cinayet

Kadıköy'de sokak ortasında cinayet: '20 yıllık iddia' nedeniyle öldürdü

23:11 13.10.2021
© DHAKadıköy cinayet
Kadıköy cinayet - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© DHA
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Şırnak'ta yaşayan Murat T, 20 yıl önceki bir iddia nedeniyle Irak'tan İstanbul'a gelmesini sağladığı kişiyi Kadıköy'de cadde ortasında bıçaklayarak öldürdü.
İstanbul Kadıköy'de 21 yaşındaki Murat T, Irak'tan kente gelen Kamuran Tün'ü cadde ortasında bıçaklayarak öldürdü.
DHA'nın aktardığı haberde, anne ve babası ayrı olan ve Şırnak'ta dedesiyle birlikte yaşayan Murat T., bu yıl dedesinin vefatının ardından babası Hacı T'den, annesiyle yaşadıkları ayrılığın nedenini öğrendi.
Murat T'ye '20 yıl önce babası askerdeyken, annesinin Kamuran Tün ile birliktelik yaşadığı' ve annesinin daha sonra farklı biriyle evlendiği söylendi.

Ölüm planını babası ve amcasıyla birlikte yaptı

Daha sonra baba Hacı T. ve amca Salih T. ise Murat T'ye, Kamuran Tün'ü öldürmesi gerektiğini söyledi. Murat T, 20 yıl önce Irak'a kaçtığı öne sürülen Kamuran Tün'ü öldürmek için babası ve amcasıyla birlikte plan yaptı.
Murat T, Irak'ta kuaförlük yapan Kamuran Tün ile iletişime geçmek için Tekirdağ'da oturan Duygu H'den yardım istedi.
Duygu H'ye, kendisinin Kamuran Tün'den 150 bin lira alacağı olduğunu söyledi. Duygu H. sosyal medya üzerinden Kamuran Tün ile mesajlaşmaya başladı. Duygu H. iş yapmak istediğini söyleyerek Kamuran Tün'ü İstanbul'a çağırdı.
Kadıköy'de bir restoranda buluşan ikili yemeğin ardından ayrıldı. Murat T. ise restorandan ayrılan Kamuran Tün'ü takip etmeye başladı. Bir süre sonra Murat T, yolda yürüyen Kamuran Tün'ü defalarca bıçakladı.

Özel ekip kuruldu

Ağır yaralanan Tün, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamit Han Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Tün, kurtarılamadı. Olayın ardından yaya olarak kaçan Murat T. polis tarafından yakalandı.

Kadıköy Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen Murat T, cinayeti kendisinin planladığını ve işlediğini söyledi. Polis ekiplerince yaklaşık 4 saat sorgulanan Murat T, tüm olanları itiraf etti.
Bunun üzerine olayla ilgili kurulan özel ekip, Tekirdağ, Tuzla ve Maltepe'de operasyonlar düzenledi. Duygu H. Tekirdağ'da, Hacı T. Tuzla'da ve Salih T. ise Maltepe'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyette yapılan sorgulamalarının ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi.
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