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https://tr.sputniknews.com/20211013/kaleici-festivaline-rusyadan-katilim-sizin-ayri-bir-yeriniz-var-1049782004.html
Kaleiçi Festivali'ne Rusya'dan katılım: Sizin ayrı bir yeriniz var
Kaleiçi Festivali'ne Rusya'dan katılım: Sizin ayrı bir yeriniz var
Rusya, 2018’de onur konuğu ülke olarak yer aldığı Antalya Muratpaşa Belediyesi’nce düzenlenen Kaleiçi Old Town Festivali’ne bu yıl iki şehirle katılıyor... 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T14:13+0300
2021-10-13T14:32+0300
rusya
kaleiçi
türkiye
turizm
festival
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Belediye Başkanı Uysal, Antalya’nın tarihi kent merkezi Kaleiçi’nde 14 Ekim Perşembe günü başlayacak Kaleiçi Old Town Festivali içinde Rusya’nın ayrı bir yeri olduğunu söyledi.Festivalde, 2018’de Rusya’nın onur konuğu ülke olarak yer aldığını, Moskova, St. Petersburg, Rostov-na-Donu ve Kazan heyetlerinin Kaleiçi’ne geldiğini aktaran Başkan Uysal, St. Petersburg Devlet Orkestrası’nın da o yıl bir konser verdiğini anlattı.Kendisinin de 2019’da Ryazan’da, UNESCO Rusya Federasyonu Komisyonu ve Rusya Ryazan Bölgesi Hükümeti’nce düzenlenen 2. Uluslararası Antik Kentler Formu’nda, Kaleiçi ve Kaleiçi Old Town Festivali’ni anlattığını kaydeden Başkan Uysal, “Sadece Rusya’dan gelen şehirler değil, Antalya’da yaşayan yerleşik Rusların, komşularımızın kurduğu kültür, sanat, dostluk dernekleri de festivalimizin bir parçası” dedi.Başkan Uysal, bu yıl festivale Rostov-na-Donu ve Yaroslavl’den heyetlerin katılacağını söyledi. Yaroslavl’den gelecek Grup Uslada’nın festivalde, Kaleiçi’nin en görkemli yapılarından Hadrianus Kapısı ve tarihi Kaleiçi Yat Limanı’nda sahne alacağını sözlerine ekleyen Başkan Uysal, Rusya Dostluk ve Kültür Derneği’nin de festivalde çeşitli etkinliklerle yer alacağını söyledi.Başkan Uysal, “Kovid-19 salgın sürecine rağmen, otellerimizde uygulanan Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı ve festival süresince alacağımız önlemlere güvenip Antalya’mızın yaşayan antik kenti Kaleiçi’nde bizimle olacak herkese teşekkür ederim” diye konuştu.
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rusya, kaleiçi, turizm, festival

Kaleiçi Festivali'ne Rusya'dan katılım: Sizin ayrı bir yeriniz var

14:13 13.10.2021 (güncellendi: 14:32 13.10.2021)
© İHAMuratpaşa Belediyesi, Kaleiçi Old Town Festivali
Muratpaşa Belediyesi, Kaleiçi Old Town Festivali - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© İHA
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Rusya, 2018’de onur konuğu ülke olarak yer aldığı Antalya Muratpaşa Belediyesi’nce düzenlenen Kaleiçi Old Town Festivali’ne bu yıl iki şehirle katılıyor. Belediye Başkanı Ümit Uysal, 14-17 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde Rostov-na-Donu ve Yaroslavl’dan heyetlerin yer alacağını belirtti.
Belediye Başkanı Uysal, Antalya’nın tarihi kent merkezi Kaleiçi’nde 14 Ekim Perşembe günü başlayacak Kaleiçi Old Town Festivali içinde Rusya’nın ayrı bir yeri olduğunu söyledi.
Festivalde, 2018’de Rusya’nın onur konuğu ülke olarak yer aldığını, Moskova, St. Petersburg, Rostov-na-Donu ve Kazan heyetlerinin Kaleiçi’ne geldiğini aktaran Başkan Uysal, St. Petersburg Devlet Orkestrası’nın da o yıl bir konser verdiğini anlattı.
Kendisinin de 2019’da Ryazan’da, UNESCO Rusya Federasyonu Komisyonu ve Rusya Ryazan Bölgesi Hükümeti’nce düzenlenen 2. Uluslararası Antik Kentler Formu’nda, Kaleiçi ve Kaleiçi Old Town Festivali’ni anlattığını kaydeden Başkan Uysal, “Sadece Rusya’dan gelen şehirler değil, Antalya’da yaşayan yerleşik Rusların, komşularımızın kurduğu kültür, sanat, dostluk dernekleri de festivalimizin bir parçası” dedi.
Başkan Uysal, bu yıl festivale Rostov-na-Donu ve Yaroslavl’den heyetlerin katılacağını söyledi. Yaroslavl’den gelecek Grup Uslada’nın festivalde, Kaleiçi’nin en görkemli yapılarından Hadrianus Kapısı ve tarihi Kaleiçi Yat Limanı’nda sahne alacağını sözlerine ekleyen Başkan Uysal, Rusya Dostluk ve Kültür Derneği’nin de festivalde çeşitli etkinliklerle yer alacağını söyledi.
Başkan Uysal, Kovid-19 salgın sürecine rağmen, otellerimizde uygulanan Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı ve festival süresince alacağımız önlemlere güvenip Antalya’mızın yaşayan antik kenti Kaleiçi’nde bizimle olacak herkese teşekkür ederim” diye konuştu.
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