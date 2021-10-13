Maduro: İspanyol sömürgeciler yerli halklara yönelik soykırım için af dilemeli

Yerli Halklar Direniş Günü etkinlikleri kapsamında açıklamalarda bulunan Maduro, İspanyol sömürgeciliğinin, 500 yıllık tarihi olayların siyasi konseyde tartışılması için Latin Amerika ve Karayipler Topluluğu (CELAC) başkanına mektup göndereceğini ifade etti.İspanya Kralı VI. Felipe'ye de mektup yazacağını dile getiren Maduro, “500 yıldan fazla bir süre önce İspanya İmparatorluğu buraya gelerek milyonlarca yerliyi katletti" dedi ve ekledi: “İspanya Kralı'nın tarihsel olaylar karşısında tutumunu düzeltmesini ve Amerika kıtasında yerli halklara yönelik gerçekleştirdikleri soykırım için af dilemesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.Maduro, İspanya'nın da sömürgeciliğe karşı şanlı ve kahramanca bir tarihe sahip olduğunu belirterek, "İspanya'nın, tarihi acının ne olduğunu anlaması gerekir" dedi.Tarihçilerden, antropologlardan ve sosyologlardan oluşan bir hakikat komisyonun kurulmasını isteyen Maduro, Amerika kıtasında 500 yıl boyunca uygulanan sömürge olaylarının aydınlatılmasını talep etti.Meksika'dan da benzer talep gelmiştiMeksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador, 26 Mart 2019'da yaptığı açıklamada, İspanya'nın 16'ncı yüzyıl başında Amerika kıtasında yürüttüğü işgal ve yerli halklara karşı işlediği suçlar konusunda resmi özür dilenmesi için İspanya ve Vatikan'a mektup yolladığını bildirmişti.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İspanya'nın sömürge döneminde yerli halklara yönelik başlattığı 500 yıllık soykırım için özür dilemesi gerektiğini söyledi.
Yerli Halklar Direniş Günü etkinlikleri kapsamında açıklamalarda bulunan Maduro, İspanyol sömürgeciliğinin, 500 yıllık tarihi olayların siyasi konseyde tartışılması için Latin Amerika ve Karayipler Topluluğu (CELAC) başkanına mektup göndereceğini ifade etti.
İspanya Kralı VI. Felipe'ye de mektup yazacağını dile getiren Maduro, “500 yıldan fazla bir süre önce İspanya İmparatorluğu buraya gelerek milyonlarca yerliyi katletti" dedi ve ekledi: “İspanya Kralı'nın tarihsel olaylar karşısında tutumunu düzeltmesini ve Amerika kıtasında yerli halklara yönelik gerçekleştirdikleri soykırım için af dilemesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Maduro, İspanya'nın da sömürgeciliğe karşı şanlı ve kahramanca bir tarihe sahip olduğunu belirterek, "İspanya'nın, tarihi acının ne olduğunu anlaması gerekir" dedi.
Tarihçilerden, antropologlardan ve sosyologlardan oluşan bir hakikat komisyonun kurulmasını isteyen Maduro, Amerika kıtasında 500 yıl boyunca uygulanan sömürge olaylarının aydınlatılmasını talep etti.
En Venezuela conmemoramos el Día de la Resistencia Indígena. Han pasado 529 años desde el grito de rebeldía de nuestros pueblos originarios, quienes resistieron y batallaron para defender estas tierras de la invasión española. Hoy la Revolución Bolivariana reivindica sus luchas. pic.twitter.com/fxN9H6P9gh
Meksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador, 26 Mart 2019'da yaptığı açıklamada, İspanya'nın 16'ncı yüzyıl başında Amerika kıtasında yürüttüğü işgal ve yerli halklara karşı işlediği suçlar konusunda resmi özür dilenmesi için İspanya ve Vatikan'a mektup yolladığını bildirmişti.