https://tr.sputniknews.com/20211013/maduro-ispanyol-somurgeciler-yerli-halklara-yonelik-soykirim-icin-af-dilemeli-1049773842.html

Maduro: İspanyol sömürgeciler yerli halklara yönelik soykırım için af dilemeli

Maduro: İspanyol sömürgeciler yerli halklara yönelik soykırım için af dilemeli

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İspanya'nın sömürge döneminde yerli halklara yönelik başlattığı 500 yıllık soykırım için özür dilemesi gerektiğini... 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T10:27+0300

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dünya

nicolas maduro

venezüella

amerika

soykırım

ispanya kralı 6. felipe

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Yerli Halklar Direniş Günü etkinlikleri kapsamında açıklamalarda bulunan Maduro, İspanyol sömürgeciliğinin, 500 yıllık tarihi olayların siyasi konseyde tartışılması için Latin Amerika ve Karayipler Topluluğu (CELAC) başkanına mektup göndereceğini ifade etti.İspanya Kralı VI. Felipe'ye de mektup yazacağını dile getiren Maduro, “500 yıldan fazla bir süre önce İspanya İmparatorluğu buraya gelerek milyonlarca yerliyi katletti" dedi ve ekledi: “İspanya Kralı'nın tarihsel olaylar karşısında tutumunu düzeltmesini ve Amerika kıtasında yerli halklara yönelik gerçekleştirdikleri soykırım için af dilemesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.Maduro, İspanya'nın da sömürgeciliğe karşı şanlı ve kahramanca bir tarihe sahip olduğunu belirterek, "İspanya'nın, tarihi acının ne olduğunu anlaması gerekir" dedi.Tarihçilerden, antropologlardan ve sosyologlardan oluşan bir hakikat komisyonun kurulmasını isteyen Maduro, Amerika kıtasında 500 yıl boyunca uygulanan sömürge olaylarının aydınlatılmasını talep etti.Meksika'dan da benzer talep gelmiştiMeksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador, 26 Mart 2019'da yaptığı açıklamada, İspanya'nın 16'ncı yüzyıl başında Amerika kıtasında yürüttüğü işgal ve yerli halklara karşı işlediği suçlar konusunda resmi özür dilenmesi için İspanya ve Vatikan'a mektup yolladığını bildirmişti.

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nicolas maduro, venezüella, amerika, soykırım, ispanya kralı 6. felipe