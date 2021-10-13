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Maduro: İspanyol sömürgeciler yerli halklara yönelik soykırım için af dilemeli
Maduro: İspanyol sömürgeciler yerli halklara yönelik soykırım için af dilemeli
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İspanya'nın sömürge döneminde yerli halklara yönelik başlattığı 500 yıllık soykırım için özür dilemesi gerektiğini... 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T10:27+0300
2021-10-13T10:29+0300
dünya
nicolas maduro
venezüella
amerika
soykırım
ispanya kralı 6. felipe
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Yerli Halklar Direniş Günü etkinlikleri kapsamında açıklamalarda bulunan Maduro, İspanyol sömürgeciliğinin, 500 yıllık tarihi olayların siyasi konseyde tartışılması için Latin Amerika ve Karayipler Topluluğu (CELAC) başkanına mektup göndereceğini ifade etti.İspanya Kralı VI. Felipe'ye de mektup yazacağını dile getiren Maduro, “500 yıldan fazla bir süre önce İspanya İmparatorluğu buraya gelerek milyonlarca yerliyi katletti" dedi ve ekledi: “İspanya Kralı'nın tarihsel olaylar karşısında tutumunu düzeltmesini ve Amerika kıtasında yerli halklara yönelik gerçekleştirdikleri soykırım için af dilemesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.Maduro, İspanya'nın da sömürgeciliğe karşı şanlı ve kahramanca bir tarihe sahip olduğunu belirterek, "İspanya'nın, tarihi acının ne olduğunu anlaması gerekir" dedi.Tarihçilerden, antropologlardan ve sosyologlardan oluşan bir hakikat komisyonun kurulmasını isteyen Maduro, Amerika kıtasında 500 yıl boyunca uygulanan sömürge olaylarının aydınlatılmasını talep etti.Meksika'dan da benzer talep gelmiştiMeksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador, 26 Mart 2019'da yaptığı açıklamada, İspanya'nın 16'ncı yüzyıl başında Amerika kıtasında yürüttüğü işgal ve yerli halklara karşı işlediği suçlar konusunda resmi özür dilenmesi için İspanya ve Vatikan'a mektup yolladığını bildirmişti.
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nicolas maduro, venezüella, amerika, soykırım, ispanya kralı 6. felipe

Maduro: İspanyol sömürgeciler yerli halklara yönelik soykırım için af dilemeli

10:27 13.10.2021 (güncellendi: 10:29 13.10.2021)
© REUTERS / STRINGERVenezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© REUTERS / STRINGER
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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İspanya'nın sömürge döneminde yerli halklara yönelik başlattığı 500 yıllık soykırım için özür dilemesi gerektiğini söyledi.
Yerli Halklar Direniş Günü etkinlikleri kapsamında açıklamalarda bulunan Maduro, İspanyol sömürgeciliğinin, 500 yıllık tarihi olayların siyasi konseyde tartışılması için Latin Amerika ve Karayipler Topluluğu (CELAC) başkanına mektup göndereceğini ifade etti.
İspanya Kralı VI. Felipe'ye de mektup yazacağını dile getiren Maduro, “500 yıldan fazla bir süre önce İspanya İmparatorluğu buraya gelerek milyonlarca yerliyi katletti" dedi ve ekledi: “İspanya Kralı'nın tarihsel olaylar karşısında tutumunu düzeltmesini ve Amerika kıtasında yerli halklara yönelik gerçekleştirdikleri soykırım için af dilemesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Maduro, İspanya'nın da sömürgeciliğe karşı şanlı ve kahramanca bir tarihe sahip olduğunu belirterek, "İspanya'nın, tarihi acının ne olduğunu anlaması gerekir" dedi.
Tarihçilerden, antropologlardan ve sosyologlardan oluşan bir hakikat komisyonun kurulmasını isteyen Maduro, Amerika kıtasında 500 yıl boyunca uygulanan sömürge olaylarının aydınlatılmasını talep etti.


Meksika'dan da benzer talep gelmişti
Meksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador, 26 Mart 2019'da yaptığı açıklamada, İspanya'nın 16'ncı yüzyıl başında Amerika kıtasında yürüttüğü işgal ve yerli halklara karşı işlediği suçlar konusunda resmi özür dilenmesi için İspanya ve Vatikan'a mektup yolladığını bildirmişti.
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