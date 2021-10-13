https://tr.sputniknews.com/20211013/mehmet-barlas-dilerim-siyasete-heves-eden-herkes-devlet-bahceliden-ders-alir-1049775688.html

Mehmet Barlas: Dilerim siyasete heves eden herkes Devlet Bahçeli'den ders alır

Mehmet Barlas: Dilerim siyasete heves eden herkes Devlet Bahçeli'den ders alır

Sabah yazarı Mehmet Barlas, 'MHP lideri Devlet Bahçeli'nin örnek bir siyasetçi olduğunu' söyledi. Barlas, "Dilerim siyasete heves eden herkes Devlet... 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T11:29+0300

2021-10-13T11:29+0300

2021-10-13T11:29+0300

politika

ak parti

türkiye

mhp

devlet bahçeli

sabah gazetesi

mehmet barlas

cumhur ittifakı

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Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.'Türk siyasetinde bir topallama olduğunu, CHP başta olmak üzere muhalefet partilerinin görevini yapmadığını' iddia eden Barlas, "Bu açıdan Türkiye'nin örnek siyasetçisi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'dir. Bahçeli hem Cumhur İttifakı'nı sağlamlaştırarak iktidarın güç kaybetmesini önlüyor hem de her konuda gereken ne varsa söyleyip toplumu sürekli uyarıyor" diye yazdı. Barlas, bu noktada Bahçeli'nin dün partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında yaptığı şu konuşmayı hatırlattı:"CHP Genel Başkanı'na soruyorum, kıvırmadan cevap vermesini bekliyorum. Anayasa'dan Atatürk'ü çıkarmayı düşünüyor musunuz? 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı' yerine 'Türkiye Cumhuriyeti insanı' ifadesini getirmeyi düşünüyor musunuz? Terörist Demirtaş'ı hâlâ savunuyor, ona elçiler yolluyor musunuz? Bu sorularım gayet nettir. Ya 'evet' diyeceksin ya 'hayır'. Boş kâğıt verme halinde hepsine 'evet' dediğin kabul edilecektir. Korku edebiyatını bırak, bir şey bilip de söylemiyorsan adam değilsin. Bugünkü CHP yönetimi, HDP'nin oyun uşağı haline gelmiştir. Bugünkü CHP yönetimi, PKK ile ittifak tüneline girmiştir. İP ise bunların proje süsüne dönüşmüştür."'Polislerimizi şehit eden kurşunları atanlar Türkiye'den gerekli cevabı mutlaka alacaklardır'Bahçeli'nin uyarılarını dinlerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Artık sabrımız kalmadı" şeklindeki ifadesini hatırladığını anlatan Barlas, şunları yazdı:"Türkiye'yi hedef alan havan toplarını; askerlerimizi, polislerimizi şehit eden kurşunları atanlar Türkiye'den gerekli cevabı mutlaka alacaklardır. Türkiye'nin yönetiminde bu kararlılık ve irade vardır. Devlet Bahçeli'nin çıkışları da bu zor durumu Türkiye için kolaylaştırıyor. Dilerim siyasete heves eden herkes Devlet Bahçeli'den ders alır."

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ak parti, türkiye, mhp, devlet bahçeli, sabah gazetesi, mehmet barlas, cumhur ittifakı