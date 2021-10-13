Odessa'da Rusya Başkonsolosluğu'nun kapısına kırmızı boya ile saldırı

Ukrayna Bilgi Servisi’nden yapılan açıklamaya göre, Rusya’nın Odessa Başkonsolosluğu'nun ana giriş kapısına kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından kırmızı boya atıldı.Açıklamada, “Siyah giyimli bir kişi, Odessa'daki Rusya Federasyonu Başkonsolosluğu'nun ana giriş kapısına kırmızı boya paketleri attı. Polis olay yerini koruma altına aldı” denildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisine yer verilen açıklamada ayrıca, “Polis, Odessa'daki diplomatik bir kuruma yönelik eylem üzerine soruşturma başlattı. Gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi, Gagarinskiy Platosu’nda yer alan bir idari binanın kapısına boya paketleri attı. Polis, olaya ilişkin bilgileri, Ukrayna Ceza Kanunu'nun ‘holiganlık’ maddesi uyarınca mahkeme öncesi soruşturma kayıtlarına aldı. Söz konusu eylemi gerçekleştiren kişinin kimliğinin belirlenmesine ilişkin çalışmalar sürüyor” ifadelerine yer verildi.
Rusya’nın Odessa Başkonsolosluğu'na kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından kırmızı boya atıldığı bildirildi.
Ukrayna Bilgi Servisi’nden yapılan açıklamaya göre, Rusya’nın Odessa Başkonsolosluğu'nun ana giriş kapısına kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından kırmızı boya atıldı.
Açıklamada, “Siyah giyimli bir kişi, Odessa'daki Rusya Federasyonu Başkonsolosluğu'nun ana giriş kapısına kırmızı boya paketleri attı. Polis olay yerini koruma altına aldı” denildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisine yer verilen açıklamada ayrıca, “Polis, Odessa'daki diplomatik bir kuruma yönelik eylem üzerine soruşturma başlattı. Gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi, Gagarinskiy Platosu’nda yer alan bir idari binanın kapısına boya paketleri attı. Polis, olaya ilişkin bilgileri, Ukrayna Ceza Kanunu'nun ‘holiganlık’ maddesi uyarınca mahkeme öncesi soruşturma kayıtlarına aldı. Söz konusu eylemi gerçekleştiren kişinin kimliğinin belirlenmesine ilişkin çalışmalar sürüyor” ifadelerine yer verildi.