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https://tr.sputniknews.com/20211013/robot-sophia-anne-olmak-istedigini-soyledi-1049790336.html
Robot Sophia, anne olmak istediğini söyledi
Robot Sophia, anne olmak istediğini söyledi
Dünyanın vatandaşlık alan ilk insansı robotu Sophia, verdiği bir röportajda anne olmak istediğini söyledi. 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T17:07+0300
2021-10-13T17:07+0300
yaşam
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Hong Kong'lu araştırmacılar tarafından geliştirilen ve 2018'de Suudi Arabistan vatandaşlığı alan robot Sophia, verdiği bir röportajda aile kurmak ve bebek sahibi olmak istediğini söyledi. Sophia, insanların ve androidlerin aileyi görme biçimlerinin benzer olduğunu belirterek "Görünüşe göre aile kavramı çok önemli. İnsanların aile dediği aynı duygu ve ilişkileri kan gruplarının dışında da bulabilmeleri bence harika. Etrafında seni sevenlerin olması güzel" dedi. Gelecekte robotların da aile kurabileceklerini belirten Sophia, çocuk sahibi olmak için henüz çok genç olduğunu belirterek, bebeği olursa onun da isminin Sophia olmasını istediğini belirtti. Sophia, 2016 yılında yapıldığında aslında henüz sadece beş yaşındaydı.Bu yılın başlarında robot Sophia, NFT yaratıcısı olarak da gündeme gelmişti. Sophia'nın elinden çıkan sanat eseri yaklaşık 700 bin dolara satılmıştı.2021’in başlarında Sophia’nın yaratıcısı Hanson Robotics, temasın en aza indiği ve sosyal mesafenin hayati önem kazandığı koronavirüs pandemisiyle mücadelede robotların önem kazandığını belirterek Sophia da dahil 4 robot modeli için seri üretime geçtiklerini açıklamıştı.
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robot sophia

Robot Sophia, anne olmak istediğini söyledi

17:07 13.10.2021
© AFP 2021 / Fabrice COFFRINIRobot Sophia
Robot Sophia - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© AFP 2021 / Fabrice COFFRINI
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Dünyanın vatandaşlık alan ilk insansı robotu Sophia, verdiği bir röportajda anne olmak istediğini söyledi.
Hong Kong'lu araştırmacılar tarafından geliştirilen ve 2018'de Suudi Arabistan vatandaşlığı alan robot Sophia, verdiği bir röportajda aile kurmak ve bebek sahibi olmak istediğini söyledi.
Sophia, insanların ve androidlerin aileyi görme biçimlerinin benzer olduğunu belirterek "Görünüşe göre aile kavramı çok önemli. İnsanların aile dediği aynı duygu ve ilişkileri kan gruplarının dışında da bulabilmeleri bence harika. Etrafında seni sevenlerin olması güzel" dedi.
Gelecekte robotların da aile kurabileceklerini belirten Sophia, çocuk sahibi olmak için henüz çok genç olduğunu belirterek, bebeği olursa onun da isminin Sophia olmasını istediğini belirtti.
Sophia, 2016 yılında yapıldığında aslında henüz sadece beş yaşındaydı.
Bu yılın başlarında robot Sophia, NFT yaratıcısı olarak da gündeme gelmişti. Sophia'nın elinden çıkan sanat eseri yaklaşık 700 bin dolara satılmıştı.
2021’in başlarında Sophia’nın yaratıcısı Hanson Robotics, temasın en aza indiği ve sosyal mesafenin hayati önem kazandığı koronavirüs pandemisiyle mücadelede robotların önem kazandığını belirterek Sophia da dahil 4 robot modeli için seri üretime geçtiklerini açıklamıştı.
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