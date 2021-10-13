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SMO yetkilisinden operasyon açıklaması: Halk, Türk ordusunu çiçeklerle, güllerle karşılayacak
SMO yetkilisinden operasyon açıklaması: Halk, Türk ordusunu çiçeklerle, güllerle karşılayacak
Suriye Cerablus'ta bulunan SMO yöneticisi Abdurrezzak Aslan el-Laz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali üzerine "Halkın tümü Türk ordusunun gelmesini... 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T07:55+0300
2021-10-13T07:54+0300
dünya
suriye
türkiye
operasyon
suriye milli ordusu
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Suriye'de Türkiye'nin kontrol ettiği bölgelerde görev yapan ve kendisini 'Cerablus eski Emniyet Müdürü' olarak tanımlayan Suriye Milli Ordusu (SMO) yöneticisi Abdurrezzak Aslan el-Laz, Suriye’nin kuzeyindeki terör saldırılarının PYD yöneticisi İlham Ahmed’in yurt dışı ziyaretlerinden sonra arttığını iddia etti. Yeni Şafak'a konuşan SMO yetkilisi, Türkiye'nin bölgeye yeni bir askeri operasyon düzenleme ihtimaliyle ilgili olarak ise 'halkın Türk ordusunu beklediğini' iddia etti ve şunları söyledi:"Operasyonun nerede, ne zaman başlayacağını Türk ordusu belirleyecek. Tel-Rifat, Ayn el-Arap, Sırrin, Şuyuh bölgelerinden daha fazla saldırı gerçekleşiyor. Terör örgütü daha çok güvenli bölgeye Münbiç’ten bombalı araç ve motosikletleri gönderiyor Münbiç’te, Kobani’de, Surrin’de, Rakka’da hatta Haseke’de işgal altındaki halkın tümü Türk ordusunun gelmesini bekliyor. Halk, Türk ordusunu çiçeklerle, güllerle karşılayacaktır."
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suriye, türkiye, operasyon, suriye milli ordusu

SMO yetkilisinden operasyon açıklaması: Halk, Türk ordusunu çiçeklerle, güllerle karşılayacak

07:55 13.10.2021
© AA / Hişam el HomsiBarış Pınarı Harekatı'na, muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu da (SMO) destek verdi.
Barış Pınarı Harekatı'na, muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu da (SMO) destek verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© AA / Hişam el Homsi
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Suriye Cerablus'ta bulunan SMO yöneticisi Abdurrezzak Aslan el-Laz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali üzerine "Halkın tümü Türk ordusunun gelmesini bekliyor. Halk, Türk ordusunu çiçeklerle, güllerle karşılayacaktır" dedi.
Suriye'de Türkiye'nin kontrol ettiği bölgelerde görev yapan ve kendisini 'Cerablus eski Emniyet Müdürü' olarak tanımlayan Suriye Milli Ordusu (SMO) yöneticisi Abdurrezzak Aslan el-Laz, Suriye’nin kuzeyindeki terör saldırılarının PYD yöneticisi İlham Ahmed’in yurt dışı ziyaretlerinden sonra arttığını iddia etti.
Yeni Şafak'a konuşan SMO yetkilisi, Türkiye'nin bölgeye yeni bir askeri operasyon düzenleme ihtimaliyle ilgili olarak ise 'halkın Türk ordusunu beklediğini' iddia etti ve şunları söyledi:
"Operasyonun nerede, ne zaman başlayacağını Türk ordusu belirleyecek. Tel-Rifat, Ayn el-Arap, Sırrin, Şuyuh bölgelerinden daha fazla saldırı gerçekleşiyor. Terör örgütü daha çok güvenli bölgeye Münbiç’ten bombalı araç ve motosikletleri gönderiyor Münbiç’te, Kobani’de, Surrin’de, Rakka’da hatta Haseke’de işgal altındaki halkın tümü Türk ordusunun gelmesini bekliyor. Halk, Türk ordusunu çiçeklerle, güllerle karşılayacaktır."
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