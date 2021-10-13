https://tr.sputniknews.com/20211013/smo-yetkilisinden-operasyon-aciklamasi-halk-turk-ordusunu-ciceklerle-gullerle-karsilayacaklardir-1049770733.html

SMO yetkilisinden operasyon açıklaması: Halk, Türk ordusunu çiçeklerle, güllerle karşılayacak

SMO yetkilisinden operasyon açıklaması: Halk, Türk ordusunu çiçeklerle, güllerle karşılayacak

Suriye Cerablus'ta bulunan SMO yöneticisi Abdurrezzak Aslan el-Laz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali üzerine "Halkın tümü Türk ordusunun gelmesini... 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T07:55+0300

2021-10-13T07:55+0300

2021-10-13T07:54+0300

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operasyon

suriye milli ordusu

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Suriye'de Türkiye'nin kontrol ettiği bölgelerde görev yapan ve kendisini 'Cerablus eski Emniyet Müdürü' olarak tanımlayan Suriye Milli Ordusu (SMO) yöneticisi Abdurrezzak Aslan el-Laz, Suriye’nin kuzeyindeki terör saldırılarının PYD yöneticisi İlham Ahmed’in yurt dışı ziyaretlerinden sonra arttığını iddia etti. Yeni Şafak'a konuşan SMO yetkilisi, Türkiye'nin bölgeye yeni bir askeri operasyon düzenleme ihtimaliyle ilgili olarak ise 'halkın Türk ordusunu beklediğini' iddia etti ve şunları söyledi:"Operasyonun nerede, ne zaman başlayacağını Türk ordusu belirleyecek. Tel-Rifat, Ayn el-Arap, Sırrin, Şuyuh bölgelerinden daha fazla saldırı gerçekleşiyor. Terör örgütü daha çok güvenli bölgeye Münbiç’ten bombalı araç ve motosikletleri gönderiyor Münbiç’te, Kobani’de, Surrin’de, Rakka’da hatta Haseke’de işgal altındaki halkın tümü Türk ordusunun gelmesini bekliyor. Halk, Türk ordusunu çiçeklerle, güllerle karşılayacaktır."

suriye

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suriye, türkiye, operasyon, suriye milli ordusu