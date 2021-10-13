Star Trek’te Kaptan Kirk’ü canlandıran aktör William Shatner, uzaya giden en yaşlı kişi oldu

Shatner, Amazon’un da sahibi milyarder Jeff Bezos’un uzay turizm şirketi Blue Origin’in yeni New Shephard roketiyle uzay yolculuğu yaptı. Böylece 90 yaşındaki Shatner, uzaya giden en yaşlı kişi olarak tarihe geçti.Shatner'in da aralarında bulunduğu 4 kişilik ekip 10 dakika süren yolculukta 106 kilometre yüksekliğe ulaştı. Shatner, uzaydan dönmesinin ardından kendisini Bezos karşıladı. Bu, temmuz ayında bizzat Bezos’un bindiği ilk uzay yolculuğundan sonra Blue Origin’in yaptığı ikinci mürettebatlı sefer oldu.Dün gerçekleştirilmesi planlanan yolculuk, olumsuz hava koşullarından ötürü ertelenmişti.Blue Origin, uzaya ilk insanlı seferini temmuz ayında gerçekleştirmişti. Şirketin sahibi Jeff Bezos, o yolculukta, kardeşi Mark Bezos, 18 yaşındaki Oliver Daemen ve 82 yaşındaki eski kadın pilot Mary Wallace Funk ile birlikte uzaya gitmişti.
ABD yapımı Uzay Yolu dizisinde Yıldız Gemisi Atılgan'ın kumandanı Kaptan Kirk rolüyle tanınan ünlü aktör William Shatner'ı taşıyan roket Teksas'tan uzaya fırlatıldı. Roket, 10 dakikalık yolculuğun ardından Dünya'ya döndü.
Shatner, Amazon’un da sahibi milyarder Jeff Bezos’un uzay turizm şirketi Blue Origin’in yeni New Shephard roketiyle uzay yolculuğu yaptı. Böylece 90 yaşındaki Shatner, uzaya giden en yaşlı kişi olarak tarihe geçti.
Shatner'in da aralarında bulunduğu 4 kişilik ekip 10 dakika süren yolculukta 106 kilometre yüksekliğe ulaştı.
Shatner, uzaydan dönmesinin ardından kendisini Bezos karşıladı.
Bu, temmuz ayında bizzat Bezos’un bindiği ilk uzay yolculuğundan sonra Blue Origin’in yaptığı ikinci mürettebatlı sefer oldu.
Dün gerçekleştirilmesi planlanan yolculuk, olumsuz hava koşullarından ötürü ertelenmişti.
Blue Origin, uzaya ilk insanlı seferini temmuz ayında gerçekleştirmişti. Şirketin sahibi Jeff Bezos, o yolculukta, kardeşi Mark Bezos, 18 yaşındaki Oliver Daemen ve 82 yaşındaki eski kadın pilot Mary Wallace Funk ile birlikte uzaya gitmişti.