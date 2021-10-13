Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211013/star-trekte-kaptan-kirku-canlandiran-aktor-william-shatnerin-gercek-uzay-yolculugu-basladi-1049791335.html
Star Trek’te Kaptan Kirk’ü canlandıran aktör William Shatner, uzaya giden en yaşlı kişi oldu
Star Trek’te Kaptan Kirk’ü canlandıran aktör William Shatner, uzaya giden en yaşlı kişi oldu
ABD yapımı Uzay Yolu dizisinde Yıldız Gemisi Atılgan'ın kumandanı Kaptan Kirk rolüyle tanınan ünlü aktör William Shatner'ı taşıyan roket Teksas'tan uzaya... 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T18:09+0300
2021-10-13T19:04+0300
jeff bezos
blue origin
william shatner
yaşam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1049792628_10:0:844:469_1920x0_80_0_0_d6c1365dbea4677ed1e1d5c0113a1719.png
Shatner, Amazon’un da sahibi milyarder Jeff Bezos’un uzay turizm şirketi Blue Origin’in yeni New Shephard roketiyle uzay yolculuğu yaptı. Böylece 90 yaşındaki Shatner, uzaya giden en yaşlı kişi olarak tarihe geçti.Shatner'in da aralarında bulunduğu 4 kişilik ekip 10 dakika süren yolculukta 106 kilometre yüksekliğe ulaştı. Shatner, uzaydan dönmesinin ardından kendisini Bezos karşıladı. Bu, temmuz ayında bizzat Bezos’un bindiği ilk uzay yolculuğundan sonra Blue Origin’in yaptığı ikinci mürettebatlı sefer oldu.Dün gerçekleştirilmesi planlanan yolculuk, olumsuz hava koşullarından ötürü ertelenmişti.Blue Origin, uzaya ilk insanlı seferini temmuz ayında gerçekleştirmişti. Şirketin sahibi Jeff Bezos, o yolculukta, kardeşi Mark Bezos, 18 yaşındaki Oliver Daemen ve 82 yaşındaki eski kadın pilot Mary Wallace Funk ile birlikte uzaya gitmişti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1049792628_114:0:739:469_1920x0_80_0_0_9e52de1f265b9deb22e6d987f74c8dbc.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
jeff bezos, blue origin, william shatner

Star Trek’te Kaptan Kirk’ü canlandıran aktör William Shatner, uzaya giden en yaşlı kişi oldu

18:09 13.10.2021 (güncellendi: 19:04 13.10.2021)
© Blue Origin/YouTubeStar Trek’te Kaptan Kirk’ü canlandıran aktör William Shatner'ın gerçek uzay yolculuğu başladı
Star Trek’te Kaptan Kirk’ü canlandıran aktör William Shatner'ın gerçek uzay yolculuğu başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© Blue Origin/YouTube
Abone ol
ABD yapımı Uzay Yolu dizisinde Yıldız Gemisi Atılgan'ın kumandanı Kaptan Kirk rolüyle tanınan ünlü aktör William Shatner'ı taşıyan roket Teksas'tan uzaya fırlatıldı. Roket, 10 dakikalık yolculuğun ardından Dünya'ya döndü.
Shatner, Amazon’un da sahibi milyarder Jeff Bezos’un uzay turizm şirketi Blue Origin’in yeni New Shephard roketiyle uzay yolculuğu yaptı. Böylece 90 yaşındaki Shatner, uzaya giden en yaşlı kişi olarak tarihe geçti.
Shatner'in da aralarında bulunduğu 4 kişilik ekip 10 dakika süren yolculukta 106 kilometre yüksekliğe ulaştı.
Shatner, uzaydan dönmesinin ardından kendisini Bezos karşıladı.
Bu, temmuz ayında bizzat Bezos’un bindiği ilk uzay yolculuğundan sonra Blue Origin’in yaptığı ikinci mürettebatlı sefer oldu.
Dün gerçekleştirilmesi planlanan yolculuk, olumsuz hava koşullarından ötürü ertelenmişti.
Blue Origin, uzaya ilk insanlı seferini temmuz ayında gerçekleştirmişti. Şirketin sahibi Jeff Bezos, o yolculukta, kardeşi Mark Bezos, 18 yaşındaki Oliver Daemen ve 82 yaşındaki eski kadın pilot Mary Wallace Funk ile birlikte uzaya gitmişti.
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:11Bodrum'da kiralar 10'a katlandı: 45 metrekare evin kirası 5 bin lira
19:10İranlı eski askeri kaçırmak isteyen 8 kişiye suçüstü
19:02Emine Erdoğan, Çubuk'ta kadınlarla turşu kurdu
18:58AK Partili Eroğlu: Türkiye'nin küresel iklim değişikliğindeki cürmü çok az
18:42Putin: Maalesef silahlanma yarışı ivme kazanıyor
18:38Aras Bulut İynemli, Atatürk'ü canlandıracak
18:32BioNTech'in kurucuları Türeci ile Şahin, Selanik'te Atatürk Evi'ni ziyaret etti
18:30İmamoğlu: Günde 40-50 bin araç geçecek diye ben niye para harcayayım?
18:23Karamollaoğlu: Kılıçdaroğlu’na geçmişte yapılan saldırı, hafife alınabilir bir saldırı değildi
18:21Şarkıcı Bulut Duman hakkında zorla getirme kararı
18:13Rusya, Türkiye’den ithal mandalina ve limona yönelik kontrolü artırdı
18:09Star Trek’te Kaptan Kirk’ü canlandıran aktör William Shatner, uzaya giden en yaşlı kişi oldu
18:06Sel hasarlı hurda araca istenen fiyat görenleri şaşırttı
18:05‘Baykar Makina’nın Ukrayna'daki SİHA bakım merkezinin inşaatına kasımda başlanabilir’
17:55Bilal Erdoğan'dan 'TÜGVA' açıklaması
17:47Putin: Sputnik V aşısı sayesinde koronavirüse yakalanmadım
17:38ABD'de bir elektronik sigara ilk kez FDA onayı aldı
17:36AK Partili Akbaşoğlu: Türkiye istikrarlı şekilde demokratik seçimlerine doğru yol alacaktır
17:27Fuhuşa zorlanan 14 kadın kurtarıldı
17:20Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özlem Zengin'e yönelik 'hakaret' davasında 7 yıl hapis istemi