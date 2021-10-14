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https://tr.sputniknews.com/20211014/banksynin-eseri-rekor-fiyata-alici-buldu-1049835350.html
Banksy'nin eseri, rekor fiyata alıcı buldu
Banksy'nin eseri, rekor fiyata alıcı buldu
Londra'daki Sotheby's Müzayede Evi’nde yapılan açık artırmada İngiliz sanatçı Banksy'nin eseri 18 milyon poundan fazlaya satılarak rekor kırdı. 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T23:27+0300
2021-10-14T23:27+0300
yaşam
ingiltere
banksy
müzayede
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İngiltere'nin başkenti Londra'daki Sotheby's Müzayede Evi’nde gerçekleşen Çağdaş Sanat Müzayedesi’nde onlarca eser satışa sunuldu. Müzayede, en çok rağbet gören ve en yüksek rakama satılan eser, İngiliz sanatçı Banksy'nin en ünlü eserlerinden biri olan "Love is in the Bin" oldu. Sotheby's tarafından 4 ila 6 milyon pound paha biçilen eser, 18 milyon 582 bin pounda satılarak rekor kırdı.'Düzen karşıtı sanatın saygıdeğer bir mirasının varisi olarak kabul ediliyor'Sotheby's Çağdaş Sanat Başkanı Alex Brenczik yaptığı açıklamada, "Banksy'nin ‘The Girl with the Baloon’ eserinin kendi kendini yok etmesinden bu yana, Banksy bir fenomen haline gelen küresel bir sansasyon oluşturdu” ifadelerini kullandı. Brenczik, "O unutulmaz gecede Banksy, bir sanat eserini parçalayarak yok etmek yerine bir tane oluşturdu. Bugün bu eser, düzen karşıtı sanatın saygıdeğer bir mirasının varisi olarak kabul ediliyor" dedi.Sotheby's Çağdaş Sanat Uzmanı Emma Baker ise, Banksy'nin 2018 yılındaki müzayedede alışılmışın dışında bir an yaşattığını söyledi. Baker, "The Girl with the Baloon" eserine atıfta bulunarak, "Herkes Banksy'nin müzayede sırasında kendi eserini parçaladığını düşündü. Ama o yeni bir sanat eseri meydana getirdi" ifadelerini kullandı. Baker, Banksy'nin eseri tamamen çerçeveden çıkarıp çöpe atmadığını ve yarıda durduğunu belirterek, "Bu nedenle bugün bu sonuca ulaştık ve kesinlikle başarılı bir çalışma oldu" dedi.Baker, Banksy'nin değer, para ve sanat dünyası üzerine yorumları olduğunu ifade ederek, yalnızca sokak sanatı sevenlerin değil aynı zamanda başyapıtlarla ilgilenenlerin de onun sanatına ilgi duyduğunu aktardı. Baker, Banksy'nin The Girl with the Baloon eserini kısmen parçalamasıyla sanat tarihinde yer edinen an ile onun çok daha popüler bir sanatçı haline geldiğini ve sanat hayatında yeni bir sayfayı açtığını açıkladı.Açık artırmaya çıkan son eseri kendini imha etmiştiBanksy 2018 yılında yaklaşık 1,1 milyon pounda satılan ve bir kız çocuğunun kalp şeklindeki bir balona erişmeye çalışırken tasvir edildiği “The girl with the Baloon" (Kırmızı Balonlu Kız) eseri satıldıktan birkaç dakika sonra eserin çerçevesi içine gizlenmiş kağıt imha makinesi vasıtasıyla kendi kendini yok etmişti. Anonim bir sokak sanatçısı olarak kimliğini koruyan Banksy, siyasi ve toplumsal yorumlarıyla ilgili çalışmaları ve sokaklardaki grafitileri ile biliniyor.Toplamda 44 değerli eserin satışa sunulduğu müzayedede yüksek fiyata satılan diğer eserler arasında Gerard Richer adlı sanatçının 3 farklı eseri yer aldı. Sanatçının "S.D." adlı eseri 9 milyon 619 bin 800 pounda satılarak müzayedede en yüksek fiyata satılan ikinci eser oldu.
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ingiltere, banksy, müzayede

Banksy'nin eseri, rekor fiyata alıcı buldu

23:27 14.10.2021
© İHA / FACUNDO ARRIZABALAGALondra'daki Sotheby's Müzayede Evi’nde yapılan açık artırmada İngiliz sanatçı Banksy'nin eseri 18 milyon poundan fazlaya satılarak rekor kırdı.
Londra'daki Sotheby's Müzayede Evi’nde yapılan açık artırmada İngiliz sanatçı Banksy'nin eseri 18 milyon poundan fazlaya satılarak rekor kırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
© İHA / FACUNDO ARRIZABALAGA
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Londra'daki Sotheby's Müzayede Evi’nde yapılan açık artırmada İngiliz sanatçı Banksy'nin eseri 18 milyon poundan fazlaya satılarak rekor kırdı.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Sotheby's Müzayede Evi’nde gerçekleşen Çağdaş Sanat Müzayedesi’nde onlarca eser satışa sunuldu. Müzayede, en çok rağbet gören ve en yüksek rakama satılan eser, İngiliz sanatçı Banksy'nin en ünlü eserlerinden biri olan "Love is in the Bin" oldu. Sotheby's tarafından 4 ila 6 milyon pound paha biçilen eser, 18 milyon 582 bin pounda satılarak rekor kırdı.

'Düzen karşıtı sanatın saygıdeğer bir mirasının varisi olarak kabul ediliyor'

Sotheby's Çağdaş Sanat Başkanı Alex Brenczik yaptığı açıklamada, "Banksy'nin ‘The Girl with the Baloon’ eserinin kendi kendini yok etmesinden bu yana, Banksy bir fenomen haline gelen küresel bir sansasyon oluşturdu” ifadelerini kullandı. Brenczik, "O unutulmaz gecede Banksy, bir sanat eserini parçalayarak yok etmek yerine bir tane oluşturdu. Bugün bu eser, düzen karşıtı sanatın saygıdeğer bir mirasının varisi olarak kabul ediliyor" dedi.

Sotheby's Çağdaş Sanat Uzmanı Emma Baker ise, Banksy'nin 2018 yılındaki müzayedede alışılmışın dışında bir an yaşattığını söyledi. Baker, "The Girl with the Baloon" eserine atıfta bulunarak, "Herkes Banksy'nin müzayede sırasında kendi eserini parçaladığını düşündü. Ama o yeni bir sanat eseri meydana getirdi" ifadelerini kullandı. Baker, Banksy'nin eseri tamamen çerçeveden çıkarıp çöpe atmadığını ve yarıda durduğunu belirterek, "Bu nedenle bugün bu sonuca ulaştık ve kesinlikle başarılı bir çalışma oldu" dedi.

Baker, Banksy'nin değer, para ve sanat dünyası üzerine yorumları olduğunu ifade ederek, yalnızca sokak sanatı sevenlerin değil aynı zamanda başyapıtlarla ilgilenenlerin de onun sanatına ilgi duyduğunu aktardı. Baker, Banksy'nin The Girl with the Baloon eserini kısmen parçalamasıyla sanat tarihinde yer edinen an ile onun çok daha popüler bir sanatçı haline geldiğini ve sanat hayatında yeni bir sayfayı açtığını açıkladı.

Açık artırmaya çıkan son eseri kendini imha etmişti

Banksy 2018 yılında yaklaşık 1,1 milyon pounda satılan ve bir kız çocuğunun kalp şeklindeki bir balona erişmeye çalışırken tasvir edildiği “The girl with the Baloon" (Kırmızı Balonlu Kız) eseri satıldıktan birkaç dakika sonra eserin çerçevesi içine gizlenmiş kağıt imha makinesi vasıtasıyla kendi kendini yok etmişti. Anonim bir sokak sanatçısı olarak kimliğini koruyan Banksy, siyasi ve toplumsal yorumlarıyla ilgili çalışmaları ve sokaklardaki grafitileri ile biliniyor.

Toplamda 44 değerli eserin satışa sunulduğu müzayedede yüksek fiyata satılan diğer eserler arasında Gerard Richer adlı sanatçının 3 farklı eseri yer aldı. Sanatçının "S.D." adlı eseri 9 milyon 619 bin 800 pounda satılarak müzayedede en yüksek fiyata satılan ikinci eser oldu.
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