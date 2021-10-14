https://tr.sputniknews.com/20211014/burak-elmas-galatasarayun-faiz-borcunu-acikladi-1049835167.html

Burak Elmas, Galatasaray'un faiz borcunu açıkladı

Burak Elmas, Galatasaray'un faiz borcunu açıkladı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, pandeminin etkilediği sektörlerden birinin de futbol dünyası olduğunu belirterek, "Kulübümüz 2 tane Bankalar Birliği anlaşması... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T23:25+0300

2021-10-14T23:25+0300

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spor

galatasaray

borç

burak elmas

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yayıncı kuruluşta katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Elmas, Galatasaray'ın ödeyeceği faiz miktarının 400 milyon lira olduğunu belirterek, "Uluslararası tüm sektörler pandemiden etkilendiler. Bizim özellikle spor kulüplerinin nezdindeki problemin sebebi pandemi değil. Pandemi, üstüne geldi. Pandemi olmasaydı da spor kulüpleri ciddi bir ekonomik krizin içine girecekti. Şampiyonlar Ligi’ne direkt gitme gibi bir durum vardı, o da bitti. Hala bazı alışkanlıklar devam ediyor. Biz aday olurken her ne olursa olsun bu alışkanlıkların değişmesi gerektiğini söyledik. Kulübümüz 2 tane Bankalar Birliği anlaşması imzaladı. Pandemi dönemindeki açığın büyük bir kısmı o anlaşmalardan biriyle kapandı. Galatasaray’ın ödeyeceği faiz miktarı 400 milyon TL civarı. Ödenecek. İki sıkıntı var. Hükümetimiz pandemi sürecinde ciddi mücadele vermek zorundaydı. Futbol bunun biraz dışında kaldı.” dedi.Elmas'ın açıklamalarının devamı şöyle:Başkanlık seçimleriYönetim nasıl seçildi?'Herkes Türk futbolu battı diyor'

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galatasaray, borç, burak elmas