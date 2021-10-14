SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
Burak Elmas, Galatasaray'un faiz borcunu açıkladı
© AABurak Elmas
© AA
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, pandeminin etkilediği sektörlerden birinin de futbol dünyası olduğunu belirterek, "Kulübümüz 2 tane Bankalar Birliği anlaşması imzaladı. Pandemi dönemindeki açığın büyük bir kısmı o anlaşmalardan biriyle kapandı. Galatasaray’ın ödeyeceği faiz miktarı 400 milyon TL civarı" dedi.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yayıncı kuruluşta katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Elmas, Galatasaray'ın ödeyeceği faiz miktarının 400 milyon lira olduğunu belirterek, "Uluslararası tüm sektörler pandemiden etkilendiler. Bizim özellikle spor kulüplerinin nezdindeki problemin sebebi pandemi değil. Pandemi, üstüne geldi. Pandemi olmasaydı da spor kulüpleri ciddi bir ekonomik krizin içine girecekti. Şampiyonlar Ligi’ne direkt gitme gibi bir durum vardı, o da bitti. Hala bazı alışkanlıklar devam ediyor. Biz aday olurken her ne olursa olsun bu alışkanlıkların değişmesi gerektiğini söyledik. Kulübümüz 2 tane Bankalar Birliği anlaşması imzaladı. Pandemi dönemindeki açığın büyük bir kısmı o anlaşmalardan biriyle kapandı. Galatasaray’ın ödeyeceği faiz miktarı 400 milyon TL civarı. Ödenecek. İki sıkıntı var. Hükümetimiz pandemi sürecinde ciddi mücadele vermek zorundaydı. Futbol bunun biraz dışında kaldı.” dedi.
Elmas'ın açıklamalarının devamı şöyle:
Başkanlık seçimleri
”Bizim açımızdan çok önemli bir seçimdi. Hep söylediğimiz şey bizim için aday olmak iktidar mücadelesi değil, Galatasaray için verdiğimiz bir mücadeleydi. Türkiye’de örnek olacak bir seçim süreci yürüttük. Seçim sürecimde yorulduk ama Galatasaray için yorulmak batmıyor. Seçime hazırlanırken kazanmaktan ziyade prensiplere sahip çıkmayı daha uygun gördük. Liyakat sahibi, konularına hakim arkadaşlarımla yola çıktık. Sonunda da genel kurul üyeleri teveccüh gösterdi. Galatasaray’ın akl-ı seliminin ortaya çıkması memnun etti. Önceden de yöneticilik yaptım. Şampiyonluklar olunduğu zaman biter, ertesi gün yeni sezon başlar.”
Yönetim nasıl seçildi?
Ekip arkadaşlarımızı biriktirerek büyüdük. Sürekli Galatasaray’ı düşünen bir ekip olduğumuz için kafamızda halledilmesi gereken sorunlar vardı. Bilinen isimleri eklemek en kolayı. Çok göz önünde bulunmak istemeyen arkadaşlarımızı eklemek için ikna etmeye çalıştık. Uzun konuşmalardan sonra bir araya geldik. Yolda çalışmaya başladığımızda başka yetkinliklere ihtiyacımız olduğunu fark ettik. Hem çalışma gruplarımızla hem de şirket gruplarımızla beraber 80’e yakın arkadaşımızla seçimin sonuna geldik. Ortada görünen birkaç arkadaşım olsa da arkada karınca diyebileceğim çok sayıda arkadaşım var. Geçmişte yönetimde olduğum için çok mutlu oluyorum. Yola çıktığımız arkadaşlarımızın çok yüksek bir oranının Galatasaray hakkında çalışması beni mutlu ediyor. 600’e yakın sporcu hariç çalışanımız var. 3000’e yakın da sporcumuz var.”
'Herkes Türk futbolu battı diyor'
”Seneye ödemeler başlayacak, mali disiplin lazım. Fakat mali disiplin için bazı önlemleri erken almak lazım. Biz ciddi stratejik bir hamle yaptık. Böyle bir sistem geliyorsa eğer sıkı şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. UEFA, FFP’yi getirdi. Uluslararası kulüplerin borç tablosu bize oranla daha düşük. Herkes Türk futbolu battı diyor ancak resme bakınca hiçbir şey yapılmıyor, sanki batmıyormuşçasına devam ediyor. Biz, Galatasaray’ın geleceği için cesur kararlar alacağız. Çok ciddi önlemler alıyoruz.”