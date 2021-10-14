https://tr.sputniknews.com/20211014/chpli-ozkoc-merkez-bankasinin-bagimsiz-olmasi-gerekir-1049833104.html

CHP'li Özkoç: Merkez Bankası'nın bağımsız olması gerekir

CHP'li Özkoç: Merkez Bankası'nın bağımsız olması gerekir

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Merkez Bankası'nın siyasal iktidardan bağımsız olması gerekir" dedi. 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T21:38+0300

2021-10-14T21:38+0300

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türkiye

chp

merkez bankası

engin özkoç

ekonomi

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CHP Gup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Merkez Bankası'nda yapılan görev değişikliklerine değinen Özkoç, şu ifadeleri kullandı:Ekonominin düzelmesine ilişkin CHP'nin çözüm önerilerini hatırlatan Özkoç, "Ekonominin yeniden düzelebilmesi için çözümü CHP biliyor. Liderimiz Kemal Kılıçdaroğlu bunları tek tek açıkladı. Bir; Merkez Bankası'nın bağımsızlığa kavuşması gerekiyor ve başkanlık sisteminden Türkiye'nin derhal ama derhal kurtulması gerekiyor. Güçlü parlamenter sisteme geçmemiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

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chp, merkez bankası, engin özkoç, ekonomi