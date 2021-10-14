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Çin, ilk Güneş gözlem uydusunu fırlattı
Çin, ilk Güneş gözlem uydusunu fırlattı
Çin, ilk Güneş gözlem uydusunu uzaya gönderdi. 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T22:45+0300
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dünya
çin
uzay
güneş
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Çin Küresel Televizyon Ağının (CTGN) haberine göre, antik Çin mitolojisindeki Güneş tanrıçası "Şihı"nın adını taşıyan uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle, Şansi eyaletindeki Taiyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.Koyu kırmızı H-Alfa tayfındaki ışınları gözlemleye ayarlı olduğu için teknik olarak "Çin H-Alfa Güneş Kaşifi" (CHASE) adıyla anılan uydunun, fırlatışın ardından Dünya yörüngesindeki planlanan konumuna yerleştiği bildirildi.Çin'in ilk Güneş teleskobunu taşıyan 550 kiloluk uydu, Dünya yörüngesinde Güneş'e dönük sabit bir konumda kalacak şekilde hareket edecek.Uydunun keşif görevinin 3 yıl sürmesi planlanıyor.
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çin, uzay, güneş

Çin, ilk Güneş gözlem uydusunu fırlattı

22:45 14.10.2021
© China SCIOÇin, ikinci denemede Long March 7A roketini başarıyla uzaya fırlattı
Çin, ikinci denemede Long March 7A roketini başarıyla uzaya fırlattı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
© China SCIO
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Çin, ilk Güneş gözlem uydusunu uzaya gönderdi.
Çin Küresel Televizyon Ağının (CTGN) haberine göre, antik Çin mitolojisindeki Güneş tanrıçası "Şihı"nın adını taşıyan uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle, Şansi eyaletindeki Taiyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Koyu kırmızı H-Alfa tayfındaki ışınları gözlemleye ayarlı olduğu için teknik olarak "Çin H-Alfa Güneş Kaşifi" (CHASE) adıyla anılan uydunun, fırlatışın ardından Dünya yörüngesindeki planlanan konumuna yerleştiği bildirildi.
Çin'in ilk Güneş teleskobunu taşıyan 550 kiloluk uydu, Dünya yörüngesinde Güneş'e dönük sabit bir konumda kalacak şekilde hareket edecek.
Uydunun keşif görevinin 3 yıl sürmesi planlanıyor.
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