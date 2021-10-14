https://tr.sputniknews.com/20211014/fransa-turunda-feci-bir-kazaya-yol-acan-seyirci-hakim-karsisina-cikiyor-1049820131.html

Fransa Turu'nda feci bir kazaya yol açan seyirci hakim karşısına çıkıyor

Fransa Turu'nda feci bir kazaya yol açan seyirci hakim karşısına çıkıyor

Fransa Turu'nda açtığı pankarta bisikletçilerin takılmasıyla 21 sporcunun yaralanmasına ve 100'den fazla sporcunun geride kalmasına yol açan seyircinin... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T14:45+0300

2021-10-14T14:45+0300

2021-10-14T14:45+0300

spor

bisiklet

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dava

kaza

fransa bisiklet turu

fransa turu

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Bisiklet yarışlarının en prestijlisi Fransa Turu'nun koronavirüs pandemisinin hafiflemesi sayesinde Haziran ayında seyircili yapılmış ancak seyirciler arasından bir kişinin açtığı pankart nedeniyle büyük bir kaza yaşanmıştı. Fransa Turu'nun organizatörü ASO'nun 21 sporcunun yaralanmasına ve 100'den fazla sporcunun geride kalmasına yol açan seyirci hakkında açtığı davanın ilk duruşması bugün gerçekleşecek. İsmi açıklanmayan Fransız kadına 'istemeyerek yaralamak ve başkalarının hayatını riske atmak' suçları yöneltildi. Fransız seyirci 1 yıla kadar hapis cezası ve para cezasıyla karşı karşıya. Fransız yasalarına göre bu suçlar için 58 bin liraya varan para cezası verilebiliyor. 'Sporcuların fiziksel bütünlüğüne saygı gösterilmeli'Dava katılımcılarından Profesyonel Bisikletçiler Derneği CPA'nın avukatı Romuald Palao, "Bisiklet yarışlarının anahtarı halktır, bu şekilde de kalmalıdır, ancak sporcuların fiziksel bütünlüğüne saygı gösterilmelidir. Bu vaka, fotoğraflar ve videolar ile kendilerini göstermek isteyenlerin başına gelebilecekleri temsil ediyor. Bu olay asgari bir sağduyu ile yapılmalı ve ancak yarış sırasında durum böyle değildi" dedi. Sanık avukatı ise Fransa'nın batısındaki Brest kentinde devam eden dava hakkında yorum yapmayı reddetti. Kararın bugünkü duruşmanın ardından mı yoksa daha sonraki bir tarihte mi açıklanacağı henüz belli değil.Tour de France yönetimi ise yarışta güvenliğin önemli olduğunu, ancak 'medya çılgınlığı nedeniyle davanın abartılı bir şekilde yansıtıldığını' söyleyerek davadan çekildi. Ne olmuştu?Brest'ten Landeneau'ya uzanan ilk etapta kadın seyirci, yol kenarında Almanca-Fransızca karışık 'Yürü, Büyükanne, Büyükbaba' manasına gelebilecek pankartı açarak ağzı kulaklarında gülümserken görüntülendi. Yola çıkıp sırtını yarışçılara dönerek televizyon yayının motosiklet kameralarına bakan kadının elindeki pankarta pelotunun başındaki Jumbo-Visma takımının Alman bisikletçisi Tony Martin'in çarpıp düşmesinin yarattığı domino etkisiyle bisikletler birbirine girdi ve onlarca bisikletçi bazısı kanlar içinde olmak üzere yola serildi. Alman bisikletçi Jasha Sutterlin, yaralarından ötürü 3 hafta süren Tur'dan çekilmek zorunda kaldı.

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