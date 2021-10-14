Günlük koronavirüs verileri açıklandı: 30 bin 709 yeni vaka, 203 can kaybı

Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 709 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Günlük vaka sayımız bir süredir 30 binin üzerinde seyrediyor. Şartlar göz önünde bulundurulursa, daha da yükselmesi ihtimali var. Maskenin gerekli olduğu ortamları biliyoruz, maskeyi hayatımızdan çıkarmayalım. Sosyal mesafe kuralına dikkat edelim. Aşılarımızı mutlaka olalım."
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı Günlük Koronavirüs tablosuna göre 24 saatte 30 bin 709 yeni vaka tespit edildi, 203 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 709 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Günlük vaka sayımız bir süredir 30 binin üzerinde seyrediyor. Şartlar göz önünde bulundurulursa, daha da yükselmesi ihtimali var. Maskenin gerekli olduğu ortamları biliyoruz, maskeyi hayatımızdan çıkarmayalım. Sosyal mesafe kuralına dikkat edelim. Aşılarımızı mutlaka olalım."
Günlük vaka sayımız bir süredir 30 binin üzerinde seyrediyor. Şartlar göz önünde bulundurulursa, daha da yükselmesi ihtimali var. Maskenin gerekli olduğu ortamları biliyoruz, maskeyi hayatımızdan çıkarmayalım. Sosyal mesafe kuralına dikkat edelim. Aşılarımızı mutlaka olalım. pic.twitter.com/3IYIQbB890