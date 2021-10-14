https://tr.sputniknews.com/20211014/istanbulda-geri-donusum-tesisinde-yangin-1049810144.html

İstanbul'da geri dönüşüm tesisinde yangın

İstanbul'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. 14.10.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

yangın

avcılar

müdahale

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Avcılar'da tekstil ürünleri atölyesinde yangın çıktı. Yangına Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Şişli'den çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.Yangın, saat 07.45'te Avcılar Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı tekstil ürünleri merkezinde çıktı. Yaklaşık 5 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikada çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt ve Şişli'den çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

türkiye

avcılar

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yangın, avcılar, müdahale