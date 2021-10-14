Kalbimize hasar veren alışkanlıklar

Genetik yatkınlığın bu hastalıklara zemin hazırladığı tamamen dışlanmasa da kalp ve damarlara en çok zarar verinin, yaşam biçimi ve alışkanlıklarımız olduğu belirtiliyor. Amerikan Kardiyoloji Derneği’nden bilim insanları, kalp ve damar sorunları yaşamanıza neden olacak alışkanlıkları derledi.Kalbe hasar veren alışkanlıkları, Sputnik’in video şeklindeki infografiğinde görebilirsiniz.
DSÖ verilerine göre kalp-damar hastalıkları dünyadaki başlıca ölüm sebebi. Bu hastalıklardan her sene 17.5 milyon insan hayatını kaybediyor. Uzmanlar bu durumun yakın bir zamanda değişmesine de ihtimal vermiyor. Risk grubundaysa sadece yaşlı insanlar değil 35 yaş üstü erkekler de bulunuyor.
Genetik yatkınlığın bu hastalıklara zemin hazırladığı tamamen dışlanmasa da kalp ve damarlara en çok zarar verinin, yaşam biçimi ve alışkanlıklarımız olduğu belirtiliyor. Amerikan Kardiyoloji Derneği’nden bilim insanları, kalp ve damar sorunları yaşamanıza neden olacak alışkanlıkları derledi.
Kalbe hasar veren alışkanlıkları, Sputnik’in video şeklindeki infografiğinde görebilirsiniz.