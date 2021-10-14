https://tr.sputniknews.com/20211014/kalbimize-hasar-veren-aliskanliklar-1049787160.html

Kalbimize hasar veren alışkanlıklar

Kalbimize hasar veren alışkanlıklar

DSÖ verilerine göre kalp-damar hastalıkları dünyadaki başlıca ölüm sebebi. Bu hastalıklardan her sene 17.5 milyon insan hayatını kaybediyor. Uzmanlar bu... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T14:03+0300

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Genetik yatkınlığın bu hastalıklara zemin hazırladığı tamamen dışlanmasa da kalp ve damarlara en çok zarar verinin, yaşam biçimi ve alışkanlıklarımız olduğu belirtiliyor. Amerikan Kardiyoloji Derneği’nden bilim insanları, kalp ve damar sorunları yaşamanıza neden olacak alışkanlıkları derledi.Kalbe hasar veren alışkanlıkları, Sputnik’in video şeklindeki infografiğinde görebilirsiniz.

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2021

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infografik, alkol tüketimi, sağlık, kalp, psikoloji, kalp damar hastalığı, hareketsiz yaşam, kalp hastalıkları