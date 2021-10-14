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https://tr.sputniknews.com/20211014/kalbimize-hasar-veren-aliskanliklar-1049787160.html
Kalbimize hasar veren alışkanlıklar
Kalbimize hasar veren alışkanlıklar
DSÖ verilerine göre kalp-damar hastalıkları dünyadaki başlıca ölüm sebebi. Bu hastalıklardan her sene 17.5 milyon insan hayatını kaybediyor. Uzmanlar bu... 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T14:03+0300
2021-10-14T14:03+0300
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Genetik yatkınlığın bu hastalıklara zemin hazırladığı tamamen dışlanmasa da kalp ve damarlara en çok zarar verinin, yaşam biçimi ve alışkanlıklarımız olduğu belirtiliyor. Amerikan Kardiyoloji Derneği’nden bilim insanları, kalp ve damar sorunları yaşamanıza neden olacak alışkanlıkları derledi.Kalbe hasar veren alışkanlıkları, Sputnik’in video şeklindeki infografiğinde görebilirsiniz.
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infografik, alkol tüketimi, sağlık, kalp, psikoloji, kalp damar hastalığı, hareketsiz yaşam, kalp hastalıkları

Kalbimize hasar veren alışkanlıklar

14:03 14.10.2021
© Sputnikİnfografik
İnfografik - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
© Sputnik
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DSÖ verilerine göre kalp-damar hastalıkları dünyadaki başlıca ölüm sebebi. Bu hastalıklardan her sene 17.5 milyon insan hayatını kaybediyor. Uzmanlar bu durumun yakın bir zamanda değişmesine de ihtimal vermiyor. Risk grubundaysa sadece yaşlı insanlar değil 35 yaş üstü erkekler de bulunuyor.
Genetik yatkınlığın bu hastalıklara zemin hazırladığı tamamen dışlanmasa da kalp ve damarlara en çok zarar verinin, yaşam biçimi ve alışkanlıklarımız olduğu belirtiliyor. Amerikan Kardiyoloji Derneği’nden bilim insanları, kalp ve damar sorunları yaşamanıza neden olacak alışkanlıkları derledi.
Kalbe hasar veren alışkanlıkları, Sputnik’in video şeklindeki infografiğinde görebilirsiniz.
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