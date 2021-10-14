https://tr.sputniknews.com/20211014/metrobus-uzerinde-kopruyu-gecen-youtuber-hakkinda-karar-1049810631.html

Metrobüs üzerinde köprüyü geçen YouTuber hakkında karar

Metrobüs üzerinde köprüyü geçen YouTuber hakkında karar

Metrobüs üstünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçtiği için gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Yunus Emre Özer hakkındaki soruşturma... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T10:56+0300

2021-10-14T10:56+0300

2021-10-14T10:56+0300

türkiye

okmeydanı

metrobüs

15 temmuz şehitler köprüsü

youtuber

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1049810579_5:0:716:400_1920x0_80_0_0_76d8222655d565ae659ad78d33ab887f.jpg

Metrobüs üstünde Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçen ve bu anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Özer, 20 Eylül 2021'de polis tarafından gözaltına alındı. Aynı gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarılan Özer, haftada bir en yakın karakola imza vermesi şartıyla serbest bırakıldı.Özer hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Savcılık, 'Trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak' suçunun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Özer hakkında kovuşturmaya yer olmadığına hükmetti. Takipsizlik kararı üzerine şüpheli Özer hakkındaki adli kontrolün de kaldırılmasına karar verildi.Savcılık sorgusunda pişman olduğunu söyleyen Özer savunmasında şunları söylemişti:"17 Eylül günü hatırlamadığım bir saatte Okmeydanı Hastane metrobüs durağı tentesi üzerinden kapı kod numarasını ya da plaka kodunu bilmediğim bir metrobüsün üzerine atladım. Bu şekilde bir süre aracın üzerinde yolculuk ettim. Daha sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında aracın üzerinden indim. Metrobüs durağından geçtiğim sırada güvenlik durumu fark etti. Ben kaçtım ancak 19 Eylül günü polisler Sinyor Taklacı isimli Youtube hesabımdan paylaşmış olduğum olayla alakalı görüntülerden kimliğimi tespit ederek evimden aldılar. Ardından polis merkezine götürdüler. Yaşanan olayla alakalı olarak pişmanım. Böyle bir girişimde bir daha kesinlikle bulunmayacağım."

türkiye

okmeydanı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

okmeydanı, metrobüs, 15 temmuz şehitler köprüsü, youtuber