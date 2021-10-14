YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
Nokia, yılan oyunlu klasik 6310 modelini yeniden piyasaya sürdü
14:25 14.10.2021 (güncellendi: 14:40 14.10.2021)
© Fotoğraf : NokiaNokia 6310
© Fotoğraf : Nokia
Nokia, 20. yıldönümünü kutlamak için içerisinde yılan oyunu da olan ve 'tuğla telefon' olarak da bilinen klasik 6310 modelini yeni tasarımıyla satışa çıkardı.
2000'li yıllarda birçok kişinin elinde görülebilen Nokia'nın 6310 modeli, birkaç yeni özellik ve ikonik oyun 'Snake' (yılan oyunu) de dahil olmak üzere sahalara geri dönüş yaptı.
A modern classic, redesigned! 😮— Nokia Mobile (@NokiaMobile) October 12, 2021
The new #Nokia6310 has a host of new features including bigger buttons, zoomed in menus, a wireless FM radio and more…all packaged in the iconic shape of the original #Nokia6310.
#LoveItTrustItKeepIt pic.twitter.com/NMnWngceV2
Telefona yapılan yenilikler, daha iyi okunabilirlik ve erişilebilirlik sunan büyük bir renkli ekranı içeriyor. Ancak kullanıcılar, dokunmatik ekran özelliği olmayan telefonda tuş takımına dokunuyor olacak.
Telefonda ayrıca kablosuz bir FM radyo ve telefonun darbelere dayanıklı aynı sert kabuk da dahil olmak üzere, klasik modeldekine benzer birçok özellik bulunuyor.
Nokia is releasing a new version of classic 'brick phone' for its 20th anniversary— Daily Mail Online (@MailOnline) October 14, 2021
+ And yes, it still has Snake! 🐍
READ MORE: https://t.co/G43szXTC5m pic.twitter.com/mBtyK9PuYc
Siyah ve limon sarısı olmak üzere 2 farklı renkte piyasaya sürülen cihaz, selefinde olduğu gibi 21 güne kadar dayanabilen devasa bir pil ömrüne sahip ve tek bir arka kamera içeriyor.
Telefon, Nokia'nın kendi web sitesinde 70 euro'ya (745 TL) satışa sunuldu.
İlk olarak 2001'de piyasaya sürülen 6310, 2002'de 6310i olarak güncellendi ve 2005'te üretimi durduruldu.
Nokia markasının lisans haklarını elinde bulunduran Fin teknoloji devi HMD Global tarafından yapılan bir düzenlemenin ardından, bu yılın başlarında telefonun geri dönüş yapacağı duyurulmuştu.
Bir HMD Global sözcüsü, "Nokia 6310, günümüzün bağlı kullanıcıları için yeniden tasarlanmış bir klasik" ifadelerini kullandı.
22 Haziran , 12:58