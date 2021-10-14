https://tr.sputniknews.com/20211014/oda-parfumunu-su-zannederek-icti-yasamini-yitirdi-1049823056.html

Su zannederek oda parfümü içti, yaşamını yitirdi

Su zannederek oda parfümü içti, yaşamını yitirdi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 85 yaşındaki kadın, su zannettiği oda parfümünü içmesi nedeniyle zehirlenerek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T16:08+0300

2021-10-14T16:08+0300

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akhisar

su

türkiye

zehirlenme

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Sarıçalı Mahallesi’nde yaşayan ve akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen Z.K. dün akşam saatlerinde su zannettiği oda parfümünü içti. Bir süre sonra fenalaşan kadın, ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.Zehirlendiği belirlenen Z.K. yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.Z.K.’nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, jandarma ekipleri şahsın ikamet ettiği evde incelemeler yaparak, oda parfümünü muhafaza altına aldı.

akhisar

türkiye

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

akhisar, su, zehirlenme