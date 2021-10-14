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https://tr.sputniknews.com/20211014/tarimda-uretici-enflasyonu-yillik-yuzde-23-artti-1049814259.html
Tarımda üretici enflasyonu yıllık yüzde 23 arttı
Tarımda üretici enflasyonu yıllık yüzde 23 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tarımda Üretici Fiyat Endeksi (TARIM-ÜFE) açıkladı. Gıda fiyatları için öncü gösterge olarak kabul edilen TARIM-ÜFE eylülde... 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T12:32+0300
2021-10-14T12:32+0300
ekonomi
tüik
enflasyon
tüketici fiyat endeksi (tüfe)
türkiye istatistik kurumu (tüik)
tarım
hayvancılık
çiftçi
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Tarımda üretici enflasyonu bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 14, 12 aylık ortalamaya göre ise yüzde 21.71 yükseldi.Sektörler bazında bakıldığında aylık olarak; tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1.44, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3.39 artış, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 0.23 azalış gerçekleşti.Ana gruplarda bir önceki aya göre canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0.39, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 5.62 artış, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 5.02 azalış gerçekleşti.En fazla artış yüzde 59.27 ile lifli bitkilerAlt gruplar itibariyle; yıllın en fazla artık yüzde 59.27'yle lifli bitkiler alt grubunda gerçekleşti. Aylık olarak ise lifli bitkiler yüzde 15.84 arttı.Diğer alt gruplarda ise; yüzde 44.02 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar ve yüzde 35.51 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Buna karşılık, yıllık artışın az olduğu alt gruplar ise yüzde 5.40 ile üzüm, yüzde 6.55 ile çeltik ve yüzde 11.94 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.Aylık bazda en fazla artışın olduğu diğer gruplar ise şöyle; yüzde 8.67 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar ve yüzde 7.24 ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.Buna karşılık aylık artışın az olduğu alt gruplar ise yüzde 2.65 ile yağlı meyveler ve yüzde 3.68 tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Aylık en fazla azalış ise yüzde 6.53 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler alt grubunda oldu.
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tüik, enflasyon, tüketici fiyat endeksi (tüfe), türkiye istatistik kurumu (tüik), tarım, hayvancılık, çiftçi

Tarımda üretici enflasyonu yıllık yüzde 23 arttı

12:32 14.10.2021
© Sputnik / Sertac KayarTarım işçileri geçim derdinde: ‘Bir teneke yağ alabilmek için 5 gün çalışması gerekiyor’
Tarım işçileri geçim derdinde: ‘Bir teneke yağ alabilmek için 5 gün çalışması gerekiyor’ - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
© Sputnik / Sertac Kayar
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tarımda Üretici Fiyat Endeksi (TARIM-ÜFE) açıkladı. Gıda fiyatları için öncü gösterge olarak kabul edilen TARIM-ÜFE eylülde yıllık yüzde 23.35, aylık yüzde 1.46 arttı.
Tarımda üretici enflasyonu bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 14, 12 aylık ortalamaya göre ise yüzde 21.71 yükseldi.
Sektörler bazında bakıldığında aylık olarak; tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1.44, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3.39 artış, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 0.23 azalış gerçekleşti.
Ana gruplarda bir önceki aya göre canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0.39, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 5.62 artış, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 5.02 azalış gerçekleşti.

En fazla artış yüzde 59.27 ile lifli bitkiler

Alt gruplar itibariyle; yıllın en fazla artık yüzde 59.27'yle lifli bitkiler alt grubunda gerçekleşti. Aylık olarak ise lifli bitkiler yüzde 15.84 arttı.
Diğer alt gruplarda ise; yüzde 44.02 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar ve yüzde 35.51 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Buna karşılık, yıllık artışın az olduğu alt gruplar ise yüzde 5.40 ile üzüm, yüzde 6.55 ile çeltik ve yüzde 11.94 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.
Aylık bazda en fazla artışın olduğu diğer gruplar ise şöyle; yüzde 8.67 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar ve yüzde 7.24 ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.
Buna karşılık aylık artışın az olduğu alt gruplar ise yüzde 2.65 ile yağlı meyveler ve yüzde 3.68 tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Aylık en fazla azalış ise yüzde 6.53 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler alt grubunda oldu.
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