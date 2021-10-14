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https://tr.sputniknews.com/20211014/tayvanda-yangin-46-olu-1049812074.html
Tayvan'da yangın: 46 ölü
Tayvan'da yangın: 46 ölü
Tayvan'ın güneyindeki Kaoşiong kentinde 13 katlı binada çıkan yangında 37 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya... 14.10.2021, Sputnik Türkiye
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Tayvan'da yangın: 46 ölü

11:41 14.10.2021 (güncellendi: 11:50 14.10.2021)
© REUTERS / CHANG YU CHENTayvan- Yangın
Tayvan- Yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
© REUTERS / CHANG YU CHEN
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Tayvan'ın güneyindeki Kaoşiong kentinde 13 katlı binada çıkan yangında 37 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükseldi.
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