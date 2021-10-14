TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
Trafiğin ortasında aracından indi, iş yerini kurşunlayıp kaçtı
12:21 14.10.2021 (güncellendi: 12:26 14.10.2021)
© İHAÇağlayan, Japon Hakan T. silahlı saldırı
© İHA
Çağlayan’da silahlı saldırgan, çevrede bulunan vatandaşlara aldırış etmeden aracını trafik ortasında bırakıp güpegündüz bir iş yerine kurşun yağdırdı. Dehşet anları kameralara yansırken, olay yerinden kaçan 'Japon' lakaplı saldırgan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.
Kağıthane Çağlayan’da edinilen bilgiye göre, insan ve araç yoğunluğunun yaşandığı caddede aracını durduran silahlı şahıs, bir anda aşağıya inip kimseye aldırış etmeden güpegündüz içerisinde avukatlık bürolarının ve derneğin olduğu iş yerine kurşun yağdırdı.
Yaşanan dehşet anları sonrasında silahlı saldırgan hiçbir şey olmamış gibi aracına geri binip olay yerinden kaçtı. Olayın ardından vatandaşlar polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik önlemi alarak çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelmeye aldı. Görüntüler üzerinden çalışma yapan ekipler, şahsın emniyette çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olan 'Japon' lakaplı Hakan T. olduğunu belirledi.
Trafiğin ortasında aracından indi, iş yerini kurşunlayıp kaçtı https://t.co/wIjrWs0Ip8 pic.twitter.com/ICfyBhXFt2— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 14, 2021
Hakan T. isimli şahıs polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan Kağıthane’de şahsın güpegündüz kimseye aldırış etmeden iş yerini kurşunladığı dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir şahsın trafikte aracını durdurup aşağıya inerek iş yerine kurşun sıkıp tekrar araca binip kaçtığı görülüyor.
Öte yandan Kağıthane’de şahsın güpegündüz kimseye aldırış etmeden iş yerini kurşunladığı dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir şahsın trafikte aracını durdurup aşağıya inerek iş yerine kurşun sıkıp tekrar araca binip kaçtığı görülüyor.