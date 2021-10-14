https://tr.sputniknews.com/20211014/trafigin-ortasinda-aracindan-indi-is-yerini-kursunlayip-kacti-1049813637.html

Trafiğin ortasında aracından indi, iş yerini kurşunlayıp kaçtı

Trafiğin ortasında aracından indi, iş yerini kurşunlayıp kaçtı

Çağlayan’da silahlı saldırgan, çevrede bulunan vatandaşlara aldırış etmeden aracını trafik ortasında bırakıp güpegündüz bir iş yerine kurşun yağdırdı. Dehşet... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T12:21+0300

2021-10-14T12:21+0300

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silahlı saldırı

türkiye

gözaltı

çağlayan

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Kağıthane Çağlayan’da edinilen bilgiye göre, insan ve araç yoğunluğunun yaşandığı caddede aracını durduran silahlı şahıs, bir anda aşağıya inip kimseye aldırış etmeden güpegündüz içerisinde avukatlık bürolarının ve derneğin olduğu iş yerine kurşun yağdırdı. Yaşanan dehşet anları sonrasında silahlı saldırgan hiçbir şey olmamış gibi aracına geri binip olay yerinden kaçtı. Olayın ardından vatandaşlar polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik önlemi alarak çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelmeye aldı. Görüntüler üzerinden çalışma yapan ekipler, şahsın emniyette çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olan 'Japon' lakaplı Hakan T. olduğunu belirledi. Hakan T. isimli şahıs polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.Öte yandan Kağıthane’de şahsın güpegündüz kimseye aldırış etmeden iş yerini kurşunladığı dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir şahsın trafikte aracını durdurup aşağıya inerek iş yerine kurşun sıkıp tekrar araca binip kaçtığı görülüyor.

türkiye

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silahlı saldırı, gözaltı, çağlayan