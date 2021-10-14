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https://tr.sputniknews.com/20211014/uzaydan-deniz-aygiri-izlemek-icin-yarim-milyon-bilim-vatandasi-araniyor-1049824627.html
Uzaydan deniz aygırı izlemek için yarım milyon ‘bilim vatandaşı’ aranıyor
Uzaydan deniz aygırı izlemek için yarım milyon ‘bilim vatandaşı’ aranıyor
Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ve Britanya Antarktika Araştırması'nın (BAS) ortak olarak yürüttüğü ‘Uzaydan Deniz Aygırı (Mors) Projesine’ gönüllü yarım... 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T16:50+0300
2021-10-14T16:55+0300
yaşam
wwf
uzay
deniz aygırı
izleme
başvuru
doğal hayatı koruma vakfı (wwf)
proje
seyir
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WWF ve BAS’ın ortaklığında yürütülecek projede yer almak üzere, dünya üzerindeki deniz aygırlarının, iklim krizinden nasıl etkilendiklerini tespit edebilmek için uyduların ürettiği binlerce görseli inleyecek yarım milyon ‘bilim vatandaşı’ aranıyor. Yapılan açıklamada "WWF ve British Antarctic Survey (BAS), halktan 'mors (deniz aygırı) dedektifleri' olmalarını ve uzaydan alınan binlerce uydu görüntüsünde mors aramak için otuz dakika gibi kısa bir süre harcayarak koruma bilimine katkıda bulunmalarını istiyor” denildi.Bilim vatandaşları, bilim adamlarının zaman içindeki değişiklikleri tespit etmelerine ve 5 yıl boyunca Atlantik ve Laptev mors popülasyonlarının sayımını gerçekleştirme hedeflerine yardımcı olacak. Aranan özellikler arasında ‘en az 10 yaşında olmak ve bir bilgisayar ve internet erişimi olmak’ yer alıyor.Başvuru için tıklayın.
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wwf, uzay, deniz aygırı, izleme, başvuru, doğal hayatı koruma vakfı (wwf), proje, seyir

Uzaydan deniz aygırı izlemek için yarım milyon ‘bilim vatandaşı’ aranıyor

16:50 14.10.2021 (güncellendi: 16:55 14.10.2021)
© Fotoğraf : VK / Север-ПрессYamal, mors
Yamal, mors - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
© Fotoğraf : VK / Север-Пресс
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Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ve Britanya Antarktika Araştırması'nın (BAS) ortak olarak yürüttüğü ‘Uzaydan Deniz Aygırı (Mors) Projesine’ gönüllü yarım milyon bilim vatandaşı arıyor.
WWF ve BAS’ın ortaklığında yürütülecek projede yer almak üzere, dünya üzerindeki deniz aygırlarının, iklim krizinden nasıl etkilendiklerini tespit edebilmek için uyduların ürettiği binlerce görseli inleyecek yarım milyon ‘bilim vatandaşı’ aranıyor.
Yapılan açıklamada "WWF ve British Antarctic Survey (BAS), halktan 'mors (deniz aygırı) dedektifleri' olmalarını ve uzaydan alınan binlerce uydu görüntüsünde mors aramak için otuz dakika gibi kısa bir süre harcayarak koruma bilimine katkıda bulunmalarını istiyor” denildi.
Bilim vatandaşları, bilim adamlarının zaman içindeki değişiklikleri tespit etmelerine ve 5 yıl boyunca Atlantik ve Laptev mors popülasyonlarının sayımını gerçekleştirme hedeflerine yardımcı olacak.
Aranan özellikler arasında ‘en az 10 yaşında olmak ve bir bilgisayar ve internet erişimi olmak’ yer alıyor.
Başvuru için tıklayın.
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