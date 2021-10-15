https://tr.sputniknews.com/20211015/daniel-craig-neden-gay-barlari-tercih-ettigini-anlatti-1049820293.html

Aktör Daniel Craig neden gay barları tercih ettiğini anlattı

Aktör Daniel Craig neden gay barları tercih ettiğini anlattı

‘James Bond’ karakteriyle hafızalara kazınan Daniel Craig, katıldığı programda bar tercihini açıkladı. Craig gay barların, heteroların gittiği barlara göre... 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T09:18+0300

2021-10-15T09:18+0300

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yaşam

daniel craig

james bond

gay

hetero

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Eylül ayında vizyona giren ‘No Time to Die’ (Ölmek İçin Zaman Yok) adlı filmde beşinci ve son kez James Bond karakterini canlandıran İngiliz oyuncu Daniel Craig, SiriusXM radyo kanalında yayınlanan podcast programında gitmekten hoşlandığı bar ve restoran tarzlarından bahsetti. Gay barlara gitmekten daha keyif aldığını belirten Craig, bu tercihinin nedenini de “Çünkü gay barlarda sık sık kavgaya karışmam” diye açıkladı. Konuşmasının devamında, “Gecenin sonunda yumruk yemek istemiyorum” diyen ünlü oyuncu, hetero erkeklerin yoğunlukta olduğu barlardaki erkeklik yarışından duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi.Gay bar tercihini gençken daha çok yaptığını belirten 53 yaşındaki oyuncu, orada kadınlarla tanışmanın kendisi için daha kolay olduğunu ekledi. Kadınların da kendisiyle aynı nedenlerle gay barları tercih edebildiğini ifade eden Craig, “Orada herkes sakin, herkes. Cinselliğinle ilgili bir şey belirtmek zorunda değilsin ve bu bir sorun değil. Gay barlar güzel ve güvenli. Oralarda kadınlarla da tanışıyordum. Çünkü onlar da tam da aynı nedenle gay barlara gidiyordu. Bu da gizli sebeplerimden biriydi“ dedi.

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daniel craig, james bond, gay, hetero