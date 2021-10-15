Enerji Bakanı Dönmez: 'Türkiye gazı pahalıya alıyor' iddiası hiçbir gerçek veriye dayanmamakta

"'Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ’ın satılacağına' dair yapılan açıklamalar mesnetsiz ve tamamiyle gerçek dışıdır. Ne Türkiye Petrolleri’nin ne de BOTAŞ’ın satılması kesinlikle söz konusu değildir. Böyle bir gündem hiçbir zaman olmadı. Hem Türkiye Petrolleri hem de BOTAŞ bugün Türkiye’nin enerji arz güvenliğinde kilit bir rol oynuyor. Türkiye Petrolleri’nin Azerbaycan’da hisselerini artırması, Rusya’da tarihinde ilk defa saha satın alması, Irak’ta faaliyetlerini genişletmesi gibi uluslararası projeler son yıllarda hayata geçti. 50 yıllık derin deniz sondajcılığımızda Fatih, Yavuz ve Kanuni gemileriyle, Karadeniz keşfiyle enerji tarihimizde yeni bir dönemi başlatan yine AK Parti iktidarı oldu. Karadeniz’de yapılan 540 milyar metreküplük keşif Türkiye Petrolleri’nin gerek teknoloji, gerek finansman gerekse de insan kaynağı yönünden bu tür büyük operasyonları nasıl başarıyla gerçekleştirdiğini ortaya koydu. Son 3 yılda TANAP ve TürkAkım gibi iki dev projenin mimarları arasında BOTAŞ yer alıyor. Türkiye adına projeleri büyük bir başarıyla ve üst düzey bir eforla yürüten BOTAŞ, bugün uluslararası boru hatları projelerinde elde ettiği bilgi ve tecrübeyle bölgemizin sayılı şirketlerinden biri haline geldi. BOTAŞ sadece uluslararası projelerle değil, aynı zamanda yurt içinde doğal gazın yaygınlaştırılması için de dağıtım şirketleriyle birlikte önemli bir mesai harcıyor. Bugün, doğal gazı 81 il ve 604 yerleşim yerinde milletimizin hizmetine sunduk. Bunun yanı sıra doğal gaz depolama, FSRU ve LNG projeleriyle de BOTAŞ Türkiye’nin kısa dönemli arz güvenliğinin sağlanmasında önemli biroyuncu. Türkiye için böylesine hayati bir rol üstlenen bir şirket, daha büyük hedeflere yürümesi için Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizce sürekli destekleniyor."