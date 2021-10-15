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Türkiye
Enerji Bakanı Dönmez: 'Türkiye gazı pahalıya alıyor' iddiası hiçbir gerçek veriye dayanmamakta
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Enerji Bakanı Dönmez: 'Türkiye gazı pahalıya alıyor' iddiası hiçbir gerçek veriye dayanmamakta
Enerji Bakanı Dönmez: 'Türkiye gazı pahalıya alıyor' iddiası hiçbir gerçek veriye dayanmamakta
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, yazılı bir açıklama yaptı ve "'Türkiye gazı pahalıya alıyor' iddiası hiçbir gerçek veriye dayanmamaktadır" dedi. 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T09:08+0300
2021-10-15T09:22+0300
türkiye
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
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Enerji Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama, "Kış yaklaşırken dünyadaki enerji darboğazı referans gösterilerek, Türkiye’de enerjiye ilişkin bir sorun varmış algısı yaratılmaya çalışılmaktadır" cümleleriyle başladı.Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:Enerji Bakanı Fatih Dönmez, BOTAŞ ile ilgili ortaya atılan iddiaları da yalanladı:'Türkiye, doğal gaz ve elektriği en ucuz kullanan ülkeler arasındadır'“Türkiye gazı pahalıya alıyor” iddiasına da açıklık getirilirken "Yine hiçbir gerçek veriye dayanmamaktadır. Uzun dönemli alım satım sözleşmelerinin fiyat mekanizmaları başta Avrupa ülkeleri olmak üzere uluslararası piyasa fiyatlarına bağlı olarak güncellenmektedir. Hatta Avrupa ile kıyaslandığında; Türkiye, doğal gaz ve elektriği en ucuz kullanan ülkeler arasındadır. Dünyanın enerji darboğazıyla boğuştuğu, nereden gaz bulabilirim diye her türlü diplomatik manevraya başvurduğu bir dönemde, Türkiye ilave doğal gaz arzının sağlanması noktasında önemli ilerlemeler kaydetti. Kış yaklaşırken artması muhtemel doğal gaz talebinin karşılanması için sürdürülen görüşmeler olumlu ilerliyor. Nitekim gaz tedarik ettiğimiz ülkelerin yöneticileri de Türkiye’ye sevk edilen gazın artacağını beyan etti. Bu kapsamda, Azerbaycan ile 2024 yılı sonuna kadar geçerli olacak ve Bakü-Tiflis-Erzurum Hattı’ndan gelecek 11 milyar metreküplük ilave doğal gaz ticaret anlaşması yapılmıştır. Türkiye, başarılı bir enerji diplomasisi yürüterek dünyanın ciddi bir arz kriziyle karşılaştığı bu dönemi sıkıntısız bir şekilde atlatacaktır" denildi.
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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

Enerji Bakanı Dönmez: 'Türkiye gazı pahalıya alıyor' iddiası hiçbir gerçek veriye dayanmamakta

09:08 15.10.2021 (güncellendi: 09:22 15.10.2021)
© İHA / ERDİ DEMÜR - FURKAN ABREK ÜNALEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© İHA / ERDİ DEMÜR - FURKAN ABREK ÜNAL
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Ayrıntılar geliyor
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, yazılı bir açıklama yaptı ve "'Türkiye gazı pahalıya alıyor' iddiası hiçbir gerçek veriye dayanmamaktadır" dedi.
Enerji Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama, "Kış yaklaşırken dünyadaki enerji darboğazı referans gösterilerek, Türkiye’de enerjiye ilişkin bir sorun varmış algısı yaratılmaya çalışılmaktadır" cümleleriyle başladı.
Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"'Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ’ın satılacağına' dair yapılan açıklamalar mesnetsiz ve tamamiyle gerçek dışıdır. Ne Türkiye Petrolleri’nin ne de BOTAŞ’ın satılması kesinlikle söz konusu değildir. Böyle bir gündem hiçbir zaman olmadı. Hem Türkiye Petrolleri hem de BOTAŞ bugün Türkiye’nin enerji arz güvenliğinde kilit bir rol oynuyor. Türkiye Petrolleri’nin Azerbaycan’da hisselerini artırması, Rusya’da tarihinde ilk defa saha satın alması, Irak’ta faaliyetlerini genişletmesi gibi uluslararası projeler son yıllarda hayata geçti. 50 yıllık derin deniz sondajcılığımızda Fatih, Yavuz ve Kanuni gemileriyle, Karadeniz keşfiyle enerji tarihimizde yeni bir dönemi başlatan yine AK Parti iktidarı oldu. Karadeniz’de yapılan 540 milyar metreküplük keşif Türkiye Petrolleri’nin gerek teknoloji, gerek finansman gerekse de insan kaynağı yönünden bu tür büyük operasyonları nasıl başarıyla gerçekleştirdiğini ortaya koydu. Son 3 yılda TANAP ve TürkAkım gibi iki dev projenin mimarları arasında BOTAŞ yer alıyor. Türkiye adına projeleri büyük bir başarıyla ve üst düzey bir eforla yürüten BOTAŞ, bugün uluslararası boru hatları projelerinde elde ettiği bilgi ve tecrübeyle bölgemizin sayılı şirketlerinden biri haline geldi. BOTAŞ sadece uluslararası projelerle değil, aynı zamanda yurt içinde doğal gazın yaygınlaştırılması için de dağıtım şirketleriyle birlikte önemli bir mesai harcıyor. Bugün, doğal gazı 81 il ve 604 yerleşim yerinde milletimizin hizmetine sunduk. Bunun yanı sıra doğal gaz depolama, FSRU ve LNG projeleriyle de BOTAŞ Türkiye’nin kısa dönemli arz güvenliğinin sağlanmasında önemli biroyuncu. Türkiye için böylesine hayati bir rol üstlenen bir şirket, daha büyük hedeflere yürümesi için Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizce sürekli destekleniyor."
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, BOTAŞ ile ilgili ortaya atılan iddiaları da yalanladı:

"BOTAŞ ile ilgili ortaya atılan başka bir iddia ise “BOTAŞ’ın 1300 doların üzerinde doğal gaz aldığı” iddiasıdır. BOTAŞ gazın önemli bir kısmını uzun dönemli sözleşmelerle temin etmektedir. Söz konusu doğal gaz fiyatları uluslararası piyasadaki mevcut göstergelerle uyumlu olup, zikredilen fiyat seviyesinin altındadır."

'Türkiye, doğal gaz ve elektriği en ucuz kullanan ülkeler arasındadır'

Türkiye gazı pahalıya alıyor” iddiasına da açıklık getirilirken "Yine hiçbir gerçek veriye dayanmamaktadır. Uzun dönemli alım satım sözleşmelerinin fiyat mekanizmaları başta Avrupa ülkeleri olmak üzere uluslararası piyasa fiyatlarına bağlı olarak güncellenmektedir. Hatta Avrupa ile kıyaslandığında; Türkiye, doğal gaz ve elektriği en ucuz kullanan ülkeler arasındadır. Dünyanın enerji darboğazıyla boğuştuğu, nereden gaz bulabilirim diye her türlü diplomatik manevraya başvurduğu bir dönemde, Türkiye ilave doğal gaz arzının sağlanması noktasında önemli ilerlemeler kaydetti. Kış yaklaşırken artması muhtemel doğal gaz talebinin karşılanması için sürdürülen görüşmeler olumlu ilerliyor. Nitekim gaz tedarik ettiğimiz ülkelerin yöneticileri de Türkiye’ye sevk edilen gazın artacağını beyan etti. Bu kapsamda, Azerbaycan ile 2024 yılı sonuna kadar geçerli olacak ve Bakü-Tiflis-Erzurum Hattı’ndan gelecek 11 milyar metreküplük ilave doğal gaz ticaret anlaşması yapılmıştır. Türkiye, başarılı bir enerji diplomasisi yürüterek dünyanın ciddi bir arz kriziyle karşılaştığı bu dönemi sıkıntısız bir şekilde atlatacaktır" denildi.
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