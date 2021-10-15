https://tr.sputniknews.com/20211015/erdogan-imam-hatipler-bu-ulkede-demokrasinin-standardini-gosteren-bir-mihenk-tasi-olmustur-1049858686.html

Erdoğan: İmam hatipler, bu ülkede demokrasinin standardını gösteren bir mihenk taşı olmuştur

Erdoğan: İmam hatipler, bu ülkede demokrasinin standardını gösteren bir mihenk taşı olmuştur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kuruluşundan itibaren imam hatipler bu ülkede demokrasinin standardını gösteren bir mihenk taşı olmuştur" dedi. 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T16:22+0300

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2021-10-15T16:51+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

politika

ak parti

chp

milli eğitim bakanlığı (meb)

diyanet işleri başkanlığı

laiklik

akp

imam hatip

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da '70. Yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi Uluslararası Sempozyumu'nun açılışında konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Kuruluşundan itibaren imam hatipler bu ülkede demokrasinin standardını gösteren bir mihenk taşı olmuştur" dedi.Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:-Türkiye'nin iktidar partisini uyduruk gazete küpürleriyle kapatmaya çalıştılar. Bunlar, çılgınlıkların en alçakçasını yaptılar. -28 Şubat döneminde kapısına kilit vurulmaya çalışılan imam hatip okulları, ülkemizin en çok tecih edilen okulları arasında yer alıyor.-Darbe ve dikte döneminde milletimizin kendisi gibi imam hatipler de hedefe konularak baskıya uğramıştır.-CHP zihniyeti millet ile hesaplaşmasını imam hatip okulları üzerinden yaptı. CHP zihniyeti bu okulları hep bir tehdit olarak görmüştür.-1950'de millet ölüsünü yıkayacak, namazını kıldıracak kimseyi bulamıyordu. Merhum Menderes'in ilk icraatı ezanı Muhammedi'nin aslı gibi okunmasıdır.-Kendi evlatlarım dahil İmam Hatip mezunları üniversite hayallerini kendi ülkelerinde 13 yıl erteledi.-Katsayı uygulamasını kaldırıp 4+4+4 uygulamasını başlatarak İmam Hatiplerin fetret devrini biz bitirdik.-Öğrenci sayıları, göreve geldiğimizde 600 binden 64 binlere kadar düşen bu okullarımızda (İHL) okuyan evlatlarımızın sayısı bugün 1 milyon 415 bine ulaştı.

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