https://tr.sputniknews.com/20211015/erdogan-imam-hatipler-bu-ulkede-demokrasinin-standardini-gosteren-bir-mihenk-tasi-olmustur-1049858686.html
Erdoğan: İmam hatipler, bu ülkede demokrasinin standardını gösteren bir mihenk taşı olmuştur
Erdoğan: İmam hatipler, bu ülkede demokrasinin standardını gösteren bir mihenk taşı olmuştur
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kuruluşundan itibaren imam hatipler bu ülkede demokrasinin standardını gösteren bir mihenk taşı olmuştur" dedi. 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T16:22+0300
2021-10-15T16:22+0300
2021-10-15T16:51+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
politika
ak parti
chp
milli eğitim bakanlığı (meb)
diyanet işleri başkanlığı
laiklik
akp
imam hatip
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da '70. Yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi Uluslararası Sempozyumu'nun açılışında konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Kuruluşundan itibaren imam hatipler bu ülkede demokrasinin standardını gösteren bir mihenk taşı olmuştur" dedi.Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:-Türkiye'nin iktidar partisini uyduruk gazete küpürleriyle kapatmaya çalıştılar. Bunlar, çılgınlıkların en alçakçasını yaptılar. -28 Şubat döneminde kapısına kilit vurulmaya çalışılan imam hatip okulları, ülkemizin en çok tecih edilen okulları arasında yer alıyor.-Darbe ve dikte döneminde milletimizin kendisi gibi imam hatipler de hedefe konularak baskıya uğramıştır.-CHP zihniyeti millet ile hesaplaşmasını imam hatip okulları üzerinden yaptı. CHP zihniyeti bu okulları hep bir tehdit olarak görmüştür.-1950'de millet ölüsünü yıkayacak, namazını kıldıracak kimseyi bulamıyordu. Merhum Menderes'in ilk icraatı ezanı Muhammedi'nin aslı gibi okunmasıdır.-Kendi evlatlarım dahil İmam Hatip mezunları üniversite hayallerini kendi ülkelerinde 13 yıl erteledi.-Katsayı uygulamasını kaldırıp 4+4+4 uygulamasını başlatarak İmam Hatiplerin fetret devrini biz bitirdik.-Öğrenci sayıları, göreve geldiğimizde 600 binden 64 binlere kadar düşen bu okullarımızda (İHL) okuyan evlatlarımızın sayısı bugün 1 milyon 415 bine ulaştı.
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recep tayyip erdoğan, politika, ak parti, chp, milli eğitim bakanlığı (meb), diyanet işleri başkanlığı, laiklik, akp, imam hatip, açıklama, şeriat, tören, imam hatip liseleri, kuruluş
Erdoğan: İmam hatipler, bu ülkede demokrasinin standardını gösteren bir mihenk taşı olmuştur
16:22 15.10.2021 (güncellendi: 16:51 15.10.2021)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kuruluşundan itibaren imam hatipler bu ülkede demokrasinin standardını gösteren bir mihenk taşı olmuştur" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da '70. Yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi Uluslararası Sempozyumu'nun açılışında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Kuruluşundan itibaren imam hatipler bu ülkede demokrasinin standardını gösteren bir mihenk taşı olmuştur" dedi.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
-Türkiye'nin iktidar partisini uyduruk gazete küpürleriyle kapatmaya çalıştılar. Bunlar, çılgınlıkların en alçakçasını yaptılar.
-28 Şubat döneminde kapısına kilit vurulmaya çalışılan imam hatip okulları, ülkemizin en çok tecih edilen okulları arasında yer alıyor.
-Darbe ve dikte döneminde milletimizin kendisi gibi imam hatipler de hedefe konularak baskıya uğramıştır.
-CHP zihniyeti millet ile hesaplaşmasını imam hatip okulları üzerinden yaptı. CHP zihniyeti bu okulları hep bir tehdit olarak görmüştür.
-1950'de millet ölüsünü yıkayacak, namazını kıldıracak kimseyi bulamıyordu. Merhum Menderes'in ilk icraatı ezanı Muhammedi'nin aslı gibi okunmasıdır.
-Kendi evlatlarım dahil İmam Hatip mezunları üniversite hayallerini kendi ülkelerinde 13 yıl erteledi.
-Katsayı uygulamasını kaldırıp 4+4+4 uygulamasını başlatarak İmam Hatiplerin fetret devrini biz bitirdik.
-Öğrenci sayıları, göreve geldiğimizde 600 binden 64 binlere kadar düşen bu okullarımızda (İHL) okuyan evlatlarımızın sayısı bugün 1 milyon 415 bine ulaştı.