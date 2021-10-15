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Eski HDP Van Milletvekili Aysel Tuğluk'a hapis cezası
Eski HDP Van Milletvekili Aysel Tuğluk'a hapis cezası
Van'da, 'terör örgütü propagandası' yaptığı gerekçesiyle Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan eski HDP Van Milletvekili Aysel Tuğluk'a 1 yıl 8 ay hapis... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T17:54+0300
2021-10-15T18:07+0300
politika
aysel tuğluk
hapis cezası
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Eski HDP Van Milletvekili Aysel Tuğluk'un Van'da 25 Kasım 2012 ve 4 Nisan 2013'te PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü. Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya SEGBİS ile katılan Tuğluk, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Mahkeme heyeti, sanık Tuğluk'un 'terör örgütünün propagandasını yapmak' suçundan 1 yıl 8 ay hapsine karar verdi.
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aysel tuğluk, hapis cezası

Eski HDP Van Milletvekili Aysel Tuğluk'a hapis cezası

17:54 15.10.2021 (güncellendi: 18:07 15.10.2021)
© AAHDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk
HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© AA
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Van'da, 'terör örgütü propagandası' yaptığı gerekçesiyle Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan eski HDP Van Milletvekili Aysel Tuğluk'a 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
Eski HDP Van Milletvekili Aysel Tuğluk'un Van'da 25 Kasım 2012 ve 4 Nisan 2013'te PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya SEGBİS ile katılan Tuğluk, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Mahkeme heyeti, sanık Tuğluk'un 'terör örgütünün propagandasını yapmak' suçundan 1 yıl 8 ay hapsine karar verdi.
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