https://tr.sputniknews.com/20211015/hollandada-enerjiden-alinan-vergide-indirime-gidilecek-yuksek-faturalarin-bir-kismi-karsilanacak-1049859918.html

Hollanda'da enerjiden alınan vergide indirime gidilecek, yüksek faturaların bir kısmı karşılanacak

Hollanda'da enerjiden alınan vergide indirime gidilecek, yüksek faturaların bir kısmı karşılanacak

Hollanda hükümeti, yükselen enflasyon karşısında hanelere tedarik edilen enerji üzerindeki vergide indirime gidecek ve yüksek faturaların bir kısmını... 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T16:54+0300

2021-10-15T16:54+0300

2021-10-15T16:58+0300

ekonomi

hollanda

enflasyon

vergi

fatura

enerji

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1049821627_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_651f4cd993bed0490f2e60760ae5800b.jpg

Hollanda hükümeti, Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı enerji kriziyle birlikte fiyatlarda yaşanan yüksek artışa karşı tüketici lehine çözümler arıyor.De Telegraaf gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre hükümet, hanelere gelen yüksek faturaların ortalama 400 euro'ya kadar telafi etmeyi planlıyor.Haberde, hükümetin Hollanda'daki yaklaşık 8 milyon hane için vergileri düşürmek üzere 3 milyar euro'nun üzerinde kaynak ayırmasının beklendiği belirtildi.Diğer yandan haberde, ev dekorasyonu mağazalarında harcanabilecek kuponlarla ev yalıtımı için 150 milyon euro sübvansiyon ayrılmasının hedeflendiği kaydedildi.Geçen hafta Maliye Bakanı Wopke Hoekstra, hükümetin tüketicileri enerji fiyatlarındaki ani artıştan korumak için 'gerekli önlemleri' alacağını açıklamıştı.Hollanda, onlarca yıldır ülkenin kuzeyindeki devasa Groningen sahasından çıkardığı doğalgazla geçiniyordu.Ancak bölgedeki sismik riskleri sınırlamak amacıyla önümüzdeki yıl bu sahadaki doğalgaz çıkarma faaliyeti de sonlandırılacak.

https://tr.sputniknews.com/20211015/almanyada-elektrikten-alinan-verginin-dusurulecek-1049847381.html

hollanda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hollanda, enflasyon, vergi, fatura, enerji