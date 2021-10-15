https://tr.sputniknews.com/20211015/istanbul-park-2022-takviminde-yer-almadi-1049866040.html
İstanbul Park, 2022 takviminde yer almadı
İstanbul Park, 2022 takviminde yer almadı
FIA 23 yarışlık Formula 1 2022 takviminde İstanbul Park'a yer vermedi. Türkiye GP daha önce her iki yılda da ön takvimde yer almamıştı. 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T20:26+0300
2021-10-15T20:26+0300
2021-10-15T20:26+0300
spor
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Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu FIA, 23 yarışlık rekor 2022 Formula 1 takvimini resmen açıkladı. Son 2 yılda Formula 1’e ev sahipliği yapan Intercity İstanbul Park, takvimde kendine yer bulamadı. Türkiye GP, her iki yılda da ön takvimde yer almamış ancak yıl içerisinde corona virüsü nedeniyle iptal edilen yarışların yerini almıştı.Takvimde yer alan Imola, Barcelona, Singapur yarışlarının henüz sözleşmelerinin imzalanmadığı, Miami yarışının ise henüz resmen onaylanmadığı bilgisi verildi.İşte 23 yarışlık rekor 2022 Formula 1 takvimi:
istanbul park
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, formula 1, istanbul park, grand prix, yarış, fransa grand prix, istanbul grand prix, formula 1 türkiye grand prix
İstanbul Park, 2022 takviminde yer almadı
FIA 23 yarışlık Formula 1 2022 takviminde İstanbul Park'a yer vermedi. Türkiye GP daha önce her iki yılda da ön takvimde yer almamıştı.
Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu FIA, 23 yarışlık rekor 2022 Formula 1 takvimini resmen açıkladı. Son 2 yılda Formula 1’e ev sahipliği yapan Intercity İstanbul Park, takvimde kendine yer bulamadı. Türkiye GP, her iki yılda da ön takvimde yer almamış ancak yıl içerisinde corona virüsü nedeniyle iptal edilen yarışların yerini almıştı.
Takvimde yer alan Imola, Barcelona, Singapur yarışlarının henüz sözleşmelerinin imzalanmadığı, Miami yarışının ise henüz resmen onaylanmadığı bilgisi verildi.
İşte 23 yarışlık rekor 2022 Formula 1 takvimi: