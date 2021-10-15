https://tr.sputniknews.com/20211015/maske-uyarisi-yapan-kisiyi-kor-eden-zanlinin-4-yil-6-aya-kadar-hapsi-istendi-1049853890.html

Maske uyarısı yapan kişiyi kör eden zanlının 4 yıl 6 aya kadar hapsi istendi

Maske uyarısı yapan kişiyi kör eden zanlının 4 yıl 6 aya kadar hapsi istendi

İstanbul Avcılar'da metrobüste maske takması için kendisini uyaran güvenlik görevlisi Şükrü Turan'ı darbederek, tek gözünü kaybetmesine neden olan Ömer Senem... 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T14:25+0300

2021-10-15T14:25+0300

2021-10-15T14:25+0300

yaşam

saldırı

metrobüs

uyarı

maske

kör etme

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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili iddianameyi tamamladı. Turan'ın avukatı Mustafa Alpağut yaptığı yazılı açıklamada olayla ilgili şüpheli hakkında Başsavcılığı'ın 'Türkiye şartlarında kısa sayılabilecek bir zaman zarfında' kamu davası açıldığını belirtti.Müvekkilinin maske konusunda tüm toplum sağlığı için şüpheliyi uyardığını, şüphelinin darbetmesi sonucu müvekkilinin kör kaldığını kaydeden avukat Alpağut "Umut ederiz ki şüpheliye hakkaniyetli olarak verilecek ceza caydırıcı olur ve bu şekildeki vahim olaylar bir daha yaşanmaz" dedi.İddianame tamamlandıKüçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şu ifadeler yer aldı:Şüpheli Semen hâkim karşısına çıkacakAyrıca iddianamede Senem'in kendisini darbettiği ve hakaret ettiğini iddia ettiği Turan hakkında şikâyetçi olduğu hatırlatıldı. İddianamede Turan hakkında başlatılan soruşturmanın da devam ettiği kaydedildi. Tutuksuz şüpheli Senem, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Küçükçekmece 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.'Açılan kamu davasını olumlu buluyoruz'Avukat Alpağut açıklamasında şunları söyledi:

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2021

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saldırı, metrobüs, uyarı, maske, kör etme