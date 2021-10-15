https://tr.sputniknews.com/20211015/merkez-baskani-kavcioglundan-gorevden-almalarla-ilgili-aciklama-1049861546.html

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan görevden almalarla ilgili açıklama

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan görevden almalarla ilgili açıklama

Merkez Başkanı Şahap Kavcıoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından Merkez Bankası'ndaki görevden alınmalarla ilgili soruya "Bir kısmı... 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T17:25+0300

2021-10-15T17:25+0300

2021-10-15T18:04+0300

ekonomi

merkez bankası

dolar

şahap kavcıoğlu

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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.Kavcıoğlu, CHP liderinin ziyaretine ilişkin, "Sayın Kılıçdaroğlu ziyaret etmek istedi. Sağ olsunlar geldiler, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Daha önceki eleştirileriyle ilgili açıklamalar yaptık. TCMB bu ülkenin her kişisinin sahiplenmesi gereken bir kurumudur. TCMB'yi yıpratan açıklamaların bizi üzdüğünü söyledik. TCMB rezervleriyle, rakamlarıyla güçlüdür. TCMB gereken her şeyi kendi içinde almaktadır. Bugün rezervlerimiz 125 milyar dolara yaklaşmıştı" dedi.Kavcıoğlu, Merkez Bankası'ndaki görevden alınmalarla ilgili soruya "Bir kısmı arkadaşların kendi tercihi bir kısmı kendi tercihimiz. Bir sıkıntı varmış gibi anlatılması TCMB'yi yıpratıyor. Bu tür spekülasyonlara gerek yok." yanıtını verdi."TCMB'nin bütün rakamları, iletişimi açık ve nettir. Bunları üzerine spekülasyon yapmak zarar verir. TCMB'yi bu kadar haksız şekilde eleştirmek doğru değil. Herkesi daha sağduyulu olmaya çağırıyoruz" diyen Kavcıoğlu, eksi rezerv tartışmalarıyla ilgili de şunları kaydetti:Görevden alınan kişilerin faiz indirimine karşı olduğu iddialarıyla ilgili, Kavcıoğlu şunları söyledi:Son 7 ayda 35 milyar dolarlık rezerv artışı olduğunu ifade eden Kavcıoğlu, "Herkesin bu rakamları açıklaması ve gündeme getirmesi TCMB'yi daha güçlü kılacaktır. Hem ülkemizin bu anlamda daha güçlü görünmesini sağlayacaktır. Son 7 ayda 35 milyar dolarlık rezerv artışı olmuştur. Bunları anlattık, onlar da dinlediler. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Ben tekrar kendilerine teşekkür ederim" diye konuştu.TL'deki değer kaybına yönelik hamlelerle ilgili soruya Kavcıoğlu, "PPK haftasına giriyoruz. Bu konuda yorum yapmak doğru değil. Biz çalışmalarımızı yapıyoruz. Teknik olarak, tüm gelişmeleri dikkate alarak. Arkadaşlarımızla birlikte en doğru kararı vereceğimize şüpheniz olmasın" dedi

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merkez bankası, dolar, şahap kavcıoğlu