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https://tr.sputniknews.com/20211015/merkez-baskani-kavcioglundan-gorevden-almalarla-ilgili-aciklama-1049861546.html
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan görevden almalarla ilgili açıklama
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan görevden almalarla ilgili açıklama
Merkez Başkanı Şahap Kavcıoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından Merkez Bankası'ndaki görevden alınmalarla ilgili soruya "Bir kısmı... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T17:25+0300
2021-10-15T18:04+0300
ekonomi
merkez bankası
dolar
şahap kavcıoğlu
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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.Kavcıoğlu, CHP liderinin ziyaretine ilişkin, "Sayın Kılıçdaroğlu ziyaret etmek istedi. Sağ olsunlar geldiler, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Daha önceki eleştirileriyle ilgili açıklamalar yaptık. TCMB bu ülkenin her kişisinin sahiplenmesi gereken bir kurumudur. TCMB'yi yıpratan açıklamaların bizi üzdüğünü söyledik. TCMB rezervleriyle, rakamlarıyla güçlüdür. TCMB gereken her şeyi kendi içinde almaktadır. Bugün rezervlerimiz 125 milyar dolara yaklaşmıştı" dedi.Kavcıoğlu, Merkez Bankası'ndaki görevden alınmalarla ilgili soruya "Bir kısmı arkadaşların kendi tercihi bir kısmı kendi tercihimiz. Bir sıkıntı varmış gibi anlatılması TCMB'yi yıpratıyor. Bu tür spekülasyonlara gerek yok." yanıtını verdi."TCMB'nin bütün rakamları, iletişimi açık ve nettir. Bunları üzerine spekülasyon yapmak zarar verir. TCMB'yi bu kadar haksız şekilde eleştirmek doğru değil. Herkesi daha sağduyulu olmaya çağırıyoruz" diyen Kavcıoğlu, eksi rezerv tartışmalarıyla ilgili de şunları kaydetti:Görevden alınan kişilerin faiz indirimine karşı olduğu iddialarıyla ilgili, Kavcıoğlu şunları söyledi:Son 7 ayda 35 milyar dolarlık rezerv artışı olduğunu ifade eden Kavcıoğlu, "Herkesin bu rakamları açıklaması ve gündeme getirmesi TCMB'yi daha güçlü kılacaktır. Hem ülkemizin bu anlamda daha güçlü görünmesini sağlayacaktır. Son 7 ayda 35 milyar dolarlık rezerv artışı olmuştur. Bunları anlattık, onlar da dinlediler. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Ben tekrar kendilerine teşekkür ederim" diye konuştu.TL'deki değer kaybına yönelik hamlelerle ilgili soruya Kavcıoğlu, "PPK haftasına giriyoruz. Bu konuda yorum yapmak doğru değil. Biz çalışmalarımızı yapıyoruz. Teknik olarak, tüm gelişmeleri dikkate alarak. Arkadaşlarımızla birlikte en doğru kararı vereceğimize şüpheniz olmasın" dedi
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merkez bankası, dolar, şahap kavcıoğlu

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan görevden almalarla ilgili açıklama

17:25 15.10.2021 (güncellendi: 18:04 15.10.2021)
© İHA / Şahap Kavcıoğlu
Şahap Kavcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© İHA /
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Merkez Başkanı Şahap Kavcıoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından Merkez Bankası'ndaki görevden alınmalarla ilgili soruya "Bir kısmı arkadaşların kendi tercihi bir kısmı kendi tercihimiz. Bir sıkıntı varmış gibi anlatılması TCMB'yi yıpratıyor. Bu tür spekülasyonlara gerek yok" yanıtını verdi.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kavcıoğlu, CHP liderinin ziyaretine ilişkin, "Sayın Kılıçdaroğlu ziyaret etmek istedi. Sağ olsunlar geldiler, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Daha önceki eleştirileriyle ilgili açıklamalar yaptık. TCMB bu ülkenin her kişisinin sahiplenmesi gereken bir kurumudur. TCMB'yi yıpratan açıklamaların bizi üzdüğünü söyledik. TCMB rezervleriyle, rakamlarıyla güçlüdür. TCMB gereken her şeyi kendi içinde almaktadır. Bugün rezervlerimiz 125 milyar dolara yaklaşmıştı" dedi.
Kavcıoğlu, Merkez Bankası'ndaki görevden alınmalarla ilgili soruya "Bir kısmı arkadaşların kendi tercihi bir kısmı kendi tercihimiz. Bir sıkıntı varmış gibi anlatılması TCMB'yi yıpratıyor. Bu tür spekülasyonlara gerek yok." yanıtını verdi.
"TCMB'nin bütün rakamları, iletişimi açık ve nettir. Bunları üzerine spekülasyon yapmak zarar verir. TCMB'yi bu kadar haksız şekilde eleştirmek doğru değil. Herkesi daha sağduyulu olmaya çağırıyoruz" diyen Kavcıoğlu, eksi rezerv tartışmalarıyla ilgili de şunları kaydetti:

"Bu tartışmalar dünyanın hiçbir yerinde yoktur. SWAP'ları çıkıyorlar, kamu parasını çıkıyorlar, eksiye düşürmek için her şeyi çıkıyorlar. Dünyada böyle bir tanımlama yok. Bugün itibarıyla rezervimiz 125 milyar dolardır"

Görevden alınan kişilerin faiz indirimine karşı olduğu iddialarıyla ilgili, Kavcıoğlu şunları söyledi:
"TCMB yıllardır faiz indiriyor faiz artıyor. Bu arkadaşların hepsi de burada yıllardır görev yapıyor. İnsanlar bir eleştiri yaparken biraz dersine çalışmasına lazım. Bir şey çıkarmak adına bu tür yorumlar doğru değil. Bu arkadaşlar faiz indirildiği dönemde de artırıldığı dönemde bu bankada görev yaptılar. Böyle bir hassasiyet söz konusu değil. Biz PPK olarak bu hafta 21'ine kadar tamamen teknik ekiple birlikte çalışacağız. İçeride dışarıda tüm gelişmeleri analiz edip bir karar vereceğiz. Bu karar herkesin kararı. Bugüne kadar böyle oldu. Bugünden sonra da böyle olacaktır. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olsa daha önce ayrılırlardı. Kendi süreci içerisinde gelişen bir görev değişimidir"
Son 7 ayda 35 milyar dolarlık rezerv artışı olduğunu ifade eden Kavcıoğlu, "Herkesin bu rakamları açıklaması ve gündeme getirmesi TCMB'yi daha güçlü kılacaktır. Hem ülkemizin bu anlamda daha güçlü görünmesini sağlayacaktır. Son 7 ayda 35 milyar dolarlık rezerv artışı olmuştur. Bunları anlattık, onlar da dinlediler. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Ben tekrar kendilerine teşekkür ederim" diye konuştu.
TL'deki değer kaybına yönelik hamlelerle ilgili soruya Kavcıoğlu, "PPK haftasına giriyoruz. Bu konuda yorum yapmak doğru değil. Biz çalışmalarımızı yapıyoruz. Teknik olarak, tüm gelişmeleri dikkate alarak. Arkadaşlarımızla birlikte en doğru kararı vereceğimize şüpheniz olmasın" dedi
19163110
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