ŞİÖ ülkelerinin istihbarat servisleri, Afganistan'daki durum nedeniyle temasları yoğunlaştırıyor

Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Bölgesel Terörle Mücadele Yapısından (RATS) yapılan açıklamada, ŞİÖ ülkelerinin istihbarat servislerinin, Afganistan'daki durum nedeniyle terörle mücadele konusunda temasları ve bilgi alışverişini yoğunlaştırdıkları belirtildi.Örgüte üye ülkelerin ilgili organlarının terörle mücadele birimleri başkanlarının, ŞİÖ RATS’ın yürütme komitesinin Taşkent’teki genel merkezinde bir toplantı yaptıkları bilgisine yer verilen açıklamada, “Heyet başkanları, Afganistan'daki durum nedeniyle ŞİÖ üye devletlerinin güvenliğine yönelik zorluk ve tehditlere ilişkin değerlendirme yaptı. Terörizm, ayrılıkçılık ve aşırılıkçılıkla mücadele gibi güncel konular hakkında görüş alış verişinde bulunan heyet başkanları ayrıca, ŞİÖ üye devletlerinin yetkili organları arasında bu alanda işbirliğinin güçlendirilmesi önerilerini değerlendirdi” ifadeleri kullanıldı.Daha önce, Özbekistan'ın ŞİÖ’deki temsilcisi Rahmatullah Nurimbetov, Özbekistan’ın 2021-2022'deki ŞİÖ dönem başkanlığının önceliklerinden birinin üye ülkeler arasında terörle mücadele yönünde işbirliğini yoğunlaştırmak olacağını söylemişti.
Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ülkelerinin istihbarat servislerinin, Afganistan'daki durum nedeniyle terörle mücadele konusunda temasları ve bilgi alışverişini yoğunlaştırdıkları bildirildi.
Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Bölgesel Terörle Mücadele Yapısından (RATS) yapılan açıklamada, ŞİÖ ülkelerinin istihbarat servislerinin, Afganistan'daki durum nedeniyle terörle mücadele konusunda temasları ve bilgi alışverişini yoğunlaştırdıkları belirtildi.
Örgüte üye ülkelerin ilgili organlarının terörle mücadele birimleri başkanlarının, ŞİÖ RATS’ın yürütme komitesinin Taşkent’teki genel merkezinde bir toplantı yaptıkları bilgisine yer verilen açıklamada, “Heyet başkanları, Afganistan'daki durum nedeniyle ŞİÖ üye devletlerinin güvenliğine yönelik zorluk ve tehditlere ilişkin değerlendirme yaptı. Terörizm, ayrılıkçılık ve aşırılıkçılıkla mücadele gibi güncel konular hakkında görüş alış verişinde bulunan heyet başkanları ayrıca, ŞİÖ üye devletlerinin yetkili organları arasında bu alanda işbirliğinin güçlendirilmesi önerilerini değerlendirdi” ifadeleri kullanıldı.
Daha önce, Özbekistan'ın ŞİÖ’deki temsilcisi Rahmatullah Nurimbetov, Özbekistan’ın 2021-2022'deki ŞİÖ dönem başkanlığının önceliklerinden birinin üye ülkeler arasında terörle mücadele yönünde işbirliğini yoğunlaştırmak olacağını söylemişti.