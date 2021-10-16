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2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM'ye sunuldu
2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM'ye sunuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 16.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-16T01:24+0300
2021-10-16T01:24+0300
2021-10-16T01:46+0300
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recep tayyip erdoğan, merkezi yönetim bütçe kanunu teklifi
2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM'ye sunuldu
01:24 16.10.2021 (güncellendi: 01:46 16.10.2021)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.