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https://tr.sputniknews.com/20211016/adanada-conolarin-yasadigi-mahallede-silahli-catisma-1049882215.html
Adana'da 'Cono'ların yaşadığı mahallede silahlı çatışma
Adana'da 'Cono'ların yaşadığı mahallede silahlı çatışma
Adana'da sokak ortasında çıkan silahlı kavgada taraflar, evlerin çevresinde duvarları siper alarak, birbirlerine ateş açtı. Olay, polis ekiplerinin bölgeye... 16.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-16T16:06+0300
2021-10-16T16:06+0300
2021-10-16T16:06+0300
yaşam
adana
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Adana'da yoğunlukla 'Cono' aşiretine mensup kişilerin yaşadığı, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde, perşembe günü iki grup arasında silahlı kavga çıktı.Sokakta dağılan taraflar, evlerin çevresinde duvarları siper alıp, birbirlerine ateş etti.Sokakta dağılan taraflar, evlerin çevresinde duvarları siper alıp, birbirlerine ateş etti.Silahlı kavga, olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle son buldu.
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adana
Adana'da 'Cono'ların yaşadığı mahallede silahlı çatışma
Adana'da sokak ortasında çıkan silahlı kavgada taraflar, evlerin çevresinde duvarları siper alarak, birbirlerine ateş açtı. Olay, polis ekiplerinin bölgeye gelmesiyle son buldu.
Adana'da yoğunlukla 'Cono' aşiretine mensup kişilerin yaşadığı, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde, perşembe günü iki grup arasında silahlı kavga çıktı.
Sokakta dağılan taraflar, evlerin çevresinde duvarları siper alıp, birbirlerine ateş etti.
Sokakta dağılan taraflar, evlerin çevresinde duvarları siper alıp, birbirlerine ateş etti.
Silahlı kavga, olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle son buldu.