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Alınmadığı taksinin üstüne çıkarak isyan etti
Alınmadığı taksinin üstüne çıkarak isyan etti
Beyoğlu'nda bir kişi, kendisini almayan şoföre kızarak, taksinin ilerlemesini engellemek için yolunu kesip, kaputuna çıktı. Şoförün aracı hareket ettirmesine... 16.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-16T10:23+0300
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türkiye
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Olay, geçen perşembe akşam saatlerinde Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişi, yol üzerinde durdurduğu taksiye binmek istedi.Taksi şoförü, yolcuyu almayınca aralarında tartışma başladı. Taksicinin yoluna devam etmeye kalkmasıyla kişi, önünü kestiği taksinin kaput kısmına yattı.Yolun açılması için çalınan kornalara aldırış etmeyen kişi, dakikalar sonra çevredekilerin çabalarıyla aracın üzerinden indirildi.Bu sırada çevredekilerin kenara çekmeye çalıştığı kişi, taksiye tekme de attı.
türkiye
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taksim, taksi

Alınmadığı taksinin üstüne çıkarak isyan etti

10:23 16.10.2021
© DHABeyoğlu'nda alınmadığı taksinin üstüne çıkarak tepki gösterdi
Beyoğlu'nda alınmadığı taksinin üstüne çıkarak tepki gösterdi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2021
© DHA
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Beyoğlu'nda bir kişi, kendisini almayan şoföre kızarak, taksinin ilerlemesini engellemek için yolunu kesip, kaputuna çıktı. Şoförün aracı hareket ettirmesine aldırmayan kişiyi çevredekiler uzaklaştırdı.
Olay, geçen perşembe akşam saatlerinde Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişi, yol üzerinde durdurduğu taksiye binmek istedi.
Taksi şoförü, yolcuyu almayınca aralarında tartışma başladı. Taksicinin yoluna devam etmeye kalkmasıyla kişi, önünü kestiği taksinin kaput kısmına yattı.
Yolun açılması için çalınan kornalara aldırış etmeyen kişi, dakikalar sonra çevredekilerin çabalarıyla aracın üzerinden indirildi.
Bu sırada çevredekilerin kenara çekmeye çalıştığı kişi, taksiye tekme de attı.
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