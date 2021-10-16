https://tr.sputniknews.com/20211016/ankarada-sahte-cumhurbaskani-skandali-1049879103.html

Ankara’da 'sahte cumhurbaşkanı' skandalı

Ankara’da 'sahte cumhurbaşkanı' skandalı

Gölbaşı Belediyesi’nin Ankara’nın başkent oluşunun 98’inci yılı dolayısıyla düzenlediği kutlama programında sahte cumhurbaşkanı skandalı yaşandı. 16.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-16T12:54+0300

2021-10-16T12:54+0300

2021-10-16T12:54+0300

türkiye

ankara

doğu türkistan

gölbaşı

cumhurbaşkanı

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T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, kendisini Doğu Türkistan’ın cumhurbaşkanı olarak tanıtan ve sahneye davet edilen Abduvali Buğrahan Osman, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’le poz verdi ve konuşma yaptı. Skandalın ortaya çıkmasının ardından belediye, Haluk Levent’in de konser verdiği programın kaydını internet sitesi ve YouTube’dan kaldırdı.Programın ardından Osman’ın Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı olmadığı anlaşılınca belediyenin basın bülteninde Osman’la ilgili bir bilgiye yer verilmedi. MHP Genel Merkezi’nin de yaşanan skandala tepki gösterdiği ve bunun üzerine de program kaydının belediyenin internet sitesi ve YouTube’dan kaldırıldığı öğrenildi.Belediye: Kendisini sunucuya cumhurbaşkanı diye tanıtmışBelediye yetkilileri ise “Osman, kendisini sunucuya Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı olarak tanıtmış. Resmi olarak böyle bir davet söz konusu değil” açıklamasını yaptı. Öte yandan T24’ün görüştüğü Türkiye’de yaşayan Doğu Türkistanlı kanaat önderleri de yaşanan skandaldan duydukları rahatsızlığı iletti.Restoranda sözde seçim iddiasıKanaat önderleri, “Kendisi İstanbul Küçükçekmece’de bir restoranda 30-40 kişiyi toplayarak sözde bir seçim yaptı ve kendisini cumhurbaşkanı ilan etti. Çevresindekilere Türkiye vatandaşlığı sözü veriyor. Doğu Türkistan şu anda Çin’in işgali altında. Nasıl oluyor da bağımsız olmayan bir ülkenin cumhurbaşkanı oluyor? Kendisiyle defalarca görüştük. Ancak, bu şekilde kendisini cumhurbaşkanı olarak tanıtmaya devam ediyor. Türk yetkililerin bu kişiye itibar etmemesini istiyoruz.” diye konuştu.İçişleri’nden “Böyle bir kayıt yok” yanıtıÖte yandan İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, 16 Ağustos 2021 tarihinde Osman’la ilgili yapılan bir başvuruya “Kayıtlarımızda yapılan incelemede ilgide kayıtlı başvurunuzda bahsi geçen 'Doğu Türkistan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Temsilciliği' adlı kuruluş kaydının olmadığı ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu kapsamında da izinli kuruluşlardan olmadığı anlaşılmıştır” yanıtını vermişti.

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ankara, doğu türkistan, gölbaşı, cumhurbaşkanı