https://tr.sputniknews.com/20211016/bakan-varank-camurdan-elektrik-uretim-tesisini-hizmete-acti-1049871743.html

Bakan Varank, Çamurdan Elektrik Üretim Tesisi'ni hizmete açtı

Bakan Varank, Çamurdan Elektrik Üretim Tesisi'ni hizmete açtı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın hizmete açtığı 100 milyon TL'lik yatırımla tamamlanan Çamurdan Elektrik Üretim Tesisi, atık çamurundan temiz enerji... 16.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-16T00:11+0300

2021-10-16T00:11+0300

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türkiye

mustafa varank

tokat belediyesi

paris anlaşması

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tokat Belediyesi Çamurdan Elektrik Üretim Tesisi Açılışı ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) İmza Töreni'ne katıldı.Varank burada yaptığı konuşmada, Tokat'ın da değerli yatırımlara ev sahipliği yaptığını dile getirdi. Varank, özellikle yeşil ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik yatırımların kendilerini memnun ettiğini belirterek, Paris İklim Antlaşması'nın onaylanması, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'na uyumun bu yöndeki çalışmalar olduğunu anımsattı.Yeşil kalkınmaya katkı sağlayacak "Çamurdan Elektrik Üretimi Tesisi"nin resmi açılışını gerçekleştirdiklerinin altını çizen Varank, şunları kaydetti:Varank, Tokat'ın kültürü, verimli toprakları, doğal kaynakları ve nitelikli insan kaynağıyla büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkati çekerek, kalkınma ajansı vasıtasıyla ildeki gelişmeye açık alanları tespit ettiklerini ve yenilikçi projelerle bunları ekonomiye kazandırdıklarını anlattı.Bu çalışmalar sonucu tamamlanan 7 projenin açılışını, 1 projenin temel atmasını ve 2 projenin de imza törenini gerçekleştirdiklerini söyleyen Varank, "Turizm, kültür ve istihdam konuları başta olmak üzere birçok önemli konuda gelişimi hedefleyen bu projelerle ilimizin hak ettiği refaha kavuşması daha da hızlanacak" dedi.

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mustafa varank, tokat belediyesi, paris anlaşması